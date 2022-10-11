إتلاف كميات من الأسمدة والبذور والمبيدات منتهية الصلاحية في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أتلفت لجنة مكلفة من جهازي الشرطة الزراعية والحرس البلدي في سرت، اليوم الثلاثاء، كميات من الأسمدة والبذور منتهية الصلاحية والمبيدات المحظورة.

وأفاد مسؤول بإدارة الحرس البلدي في سرت «بوابة الوسط»، بأن هذه الكميات جرى ضبطها خلال حملات تفتيش قامت بها اللجنة المكلفة على المحال البيطرية وبيع البذور في المدينة.

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وأكد المصدر أن عملية إتلاف المضبوطات جرت بحضور مسؤولين من جهازي الشرطة الزراعية والحرس البلدي ومندوب عن إدارة التفتيش الصحي ومكتب الزراعة.

جولة تفتيش على أحد محال البيطرة والمبيدات في سرت. (الإنترنت)

جولة تفتيش على أحد محال البيطرة والمبيدات في سرت. (الإنترنت)