تفعيل الشرطة الزراعية بسرت وبحث تنشيط مشاريع تربية الدواجن

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 21 مايو 2019, 12:18 صباحا
عميد بلدية سرت، مختار المعدانى. (أرشيفية : الإنترنت)

اجتمع عميد بلدية سرت مختار المعداني، الإثنين، مع مدير مكتب الشؤون الزراعية والثروة الحيوانية بسرت نورى الفقي، ورئيس فرع جهاز الحرس البلدي عقيد فتحي أشكرني، وتم الاتفاق على تفعيل الشرطة الزراعية بسرت وتحديد مهامها..

وقال الناطق الرسمي بالمجلس البلدي سرت، مدير مكتب الإعلام، محمد الأميل، لـ«بوابة الوسط»، إن الاجتماع خصص لتدارس عدد من الموضوعات المتعلقة بإعادة تفعيل المشاريع المتوقفة، ومنها مشروع تربية الدواجن بمنطقة الثلاثين ومشروع الديك الرومي ووضع آلية بشأنهما، كما تمحور الاجتماع حول موضوع الأعلاف المتأخرة لمربى الدواجن والأغنام إضافة إلى الأسمدة وكيف حصول المواطن عليها.

مستشفى ابن سينا في سرت يتسلم مواد تشغيلية لقسم الغسيل الكلوي

وخلال الاجتماع بحث عميد بلدية سرت نتائج دوريات أفراد الحرس البلدي سرت على المحال التجارية والقصابين والصيدليات والمختبرات الطبية وتطبيق الإجراءات الادارية والقانونية.

وكلف المعداني، رئيس جهاز الحرس البلدي سرت، بضرورة حصر المتميزين من الضباط وضباط الصف بالجهاز لتقديم حافز تشجيعي لهم نظير أعمالهم وجهودهم، ووجه تعليماته لجهاز الحرس بضرورة تكثيف الجهود والحملات التفتيشية بالمدينة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ظريف يرد على «تبجحات» الرئيس الأميركي بشأن «إبادة» إيران
دولى
اجتماع ملوك الحلبة في بنغازي
رياضة محلية
يخوت «المتوسط» تعيث فسادًا بأعماق البحار
علوم وتكنولوجيا
قوة مكافحة الإرهاب تكشف عن تعاون استخباراتي مع أميركا وبريطانيا وإيطاليا
ليبيا
كاركاتير خيري - مجلس النواب الليبي
كاريكاتير
قرقاش يرى أن حل الأزمة في ليبيا يكون بوقف التصعيد والعودة إلى العملية السياسية
ليبيا
رونالدو يحقق أول ألقابه الشخصية في إيطاليا
رياضة عالمية
«الزويتينة للنفط».. حقولها وإنتاجها والمنشآت التابعة لها
ليبيا
«بركان الغضب» تتسلم مدرعات وأسلحة جديدة
ليبيا
الخارجية الفرنسية تعلق على زيارة حفتر باريس هذا الأسبوع
ليبيا
الجهيناوي: إصرار السراج أو حفتر على الوضع الراهن لا يخدم الليبيين
ليبيا
وثائقي حول أول فريق وطني ليبي لـ«الرغبي» يحصد جائزة دولية
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

استطلاع: 43% و37% من الليبيين يكافحون لشراء الطعام وإيجاد السكن