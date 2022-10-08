الدبيبة يلتقي أطفالًا من بنغازي: أكرموني بقدومهم ليشاركونا عصيدة المولد

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عددًا من الأطفال قال إنهم قادمون من بنغازي، مشيرًا إلى احتفاله معهم بذكرى المولد النبوي.

ونشر الدبيبة على حسابه بموقع تويتر، اليوم السبت، صورة من اللقاء مع الأطفال وكتب: «ليس أجمل من اللقاء بأبنائي من دار رعاية الطفل الذين أكرموني بقدومهم من بنغازي ليشاركونا عصيدة المولد. لنحتفل جميعًا بهذه المناسبة العظيمة».

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رسائل سياسية في ذكرى مولد النبي؟

قبل ذلك، قال الدبيبة إن ذكرى مولد النبي تذكرنا «بدعوته لنا (ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء)، هذا المبدأ الذي تمثّله رسولنا في سيرته؛ هو ركيزة لاستقرار المجتمع ونهوضه، ونحن مدعوّون لاستلهام طريق الرحمة وتجسيدها».

بدوره، تقدم مجلس النواب بالتهنئة «للشعب الليبي وكافة الشعوب الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف».

ودعا المجلس في بيان اليوم السبت «أبناء شعبنا إلى الاقتداء بهدي ومنهاج سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم من صفح وتسامح وعفو ورحمة ليعم الخير والرخاء بلادنا.. وندعو أن يمن الله على بلادنا وسائر بلاد المسلمين بالأمن والاستقرار».