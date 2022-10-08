بحلقات الذكر والعصيدة والقناديل.. المدن الليبية تحتفل بالمولد النبوي الشريف (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

احتفلت المدن الليبية بالمولد النبوي الشريف، من خلال المظاهر الاحتفالية، بشراء الملابس الجديدة والقناديل والألعاب للأطفال، وتحضير الأطعمة المرتبطة بهذه الذكرى العطرة، في الموروث الليبي، وعلى رأسها العصيدة.

فيما رصدت عدسة «هنا ليبيا» على قناة الوسط «WTV»، الأجواء الاحتفالية في عدد من المدن الليبية أمس الجمعة، والطقوس التي يعيشها المواطنون، ورصدت الشوارع وخروج المواطنين للاحتفال فيها، مع تبادل الزيارات بين الأهالي.

وامتلأت الشوارع الليبية بالمواطنين، فيما لم يبق شارع أو حارة في ليبيا إلا وغطته مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي، رغم ما تمر به الأسرة الليبية من وضع اقتصادي صعب.

احتفالات وطقوس متوارثة في المدن الليبية

في طرابلس، رصدت إسراء شكري، مراسلة قناة الوسط «WTV»، مظاهر الاحتفالات في العاصمة الليبية بالمولد النبوي الشريف، حيث تزينت الشوارع بالخيم، وخرجت العائلات للأسواق والمحال التجارية التي تبيع الألعاب والقناديل والمشاعل والخميسات والشموع وزيت الزيتون، كما ظهرت حلقات المدح والذكر في الساحات.

وتبدأ الاحتفالات بعد صلاة الصبح بـ«لمة العائلة» لتناول العصيدة بالزبدة، وانطلاق الأطفال للهو احتفالًا بهذه الذكرى.

حلقات صوفية في سبها

وفي مدينة سبها أيضًا، احتفل المواطنون بهذه المناسبة في تقليد متوارث من الآباء والأجداد، حيث سلطت القناة من خلال مراسلها رمضان كرنفودة، الضوء على هذه الاحتفالات، حيث تقيم الحلقات الصوفية بروفات الاحتفالات بحلقات الذكر قبلها بأسبوع، كما تنتشر مظاهر الاحتفال في الشوارع.

وفي مدينة بنغازي رصدت المدونة والقائدة الكشفية، أحلام البدري، مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي، وطريق عمل العصيدة وفق الموروث الليبي.

- بالفيديو: حضري العصيدة في يوم المولد

- بالصور.. طبرق تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

وفي مصراتة، تزينت الشوارع بالأسواق الموسمية واستعدت للاحتفالات فيما رصدت القناة آراء التجار والمواطنين في الاحتفالات وأسعار مواد الاحتفال.

وقال أحد التجار إن العام الجاري شهد انخفاضًا كبيرًا في الأسعار، لكنّ هناك ركودًا تامًا في البيع، متمنيًا أن يكون الإقبال أفضل خلال الساعات المقبلة.

مظاهر احتفال الليبيين بالمولد النبوي الشريف. (قناة الوسط)

مظاهر احتفال الليبيين بالمولد النبوي الشريف. (قناة الوسط)

مظاهر احتفال الليبيين بالمولد النبوي الشريف. (قناة الوسط)

مظاهر احتفال الليبيين بالمولد النبوي الشريف. (قناة الوسط)