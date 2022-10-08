«النواب» يدعو الليبيين إلى «الصفح» في ذكرى المولد النبوي الشريف

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم مجلس النواب اليوم السبت بالتهنئة للشعب الليبي وكافة الشعوب الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

ودعا المجلس في بيان «كافة أبناء شعبنا إلى الاقتداء بهدي ومنهاج سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم من صفح وتسامح وعفو ورحمة ليعم الخير والرخاء بلادنا». ودعا «الله عز وجل أن يمن على بلادنا وسائر بلاد المسلمين بالأمن والاستقرار».

ليبيا تحتفل بالمولد النبوي الشريف

واحتفلت المدن الليبية بالمولد النبوي الشريف، من خلال المظاهر الاحتفالية، بشراء الملابس الجديدة والقناديل والألعاب للأطفال، وتحضير الأطعمة المرتبطة بهذه الذكرى العطرة، في الموروث الليبي، وعلى رأسها العصيدة.

فيما رصدت عدسة «هنا ليبيا» على قناة الوسط «WTV»، الأجواء الاحتفالية في عدد من المدن الليبية أمس الجمعة، والطقوس التي يعيشها المواطنون، ورصدت الشوارع وخروج المواطنين للاحتفال فيها، مع تبادل الزيارات بين الأهالي.