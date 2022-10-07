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في ذكرى المولد النبوي.. الدبيبة يدعو إلى «استلهام طريق الرحمة وتجسيدها»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 أكتوبر 2022, 02:10 مساء
في ذكرى المولد النبوي.. الدبيبة يدعو إلى «استلهام طريق الرحمة وتجسيدها»
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة. (حكومتنا)
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دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إلى «استلهام طريق الرحمة وتجسيدها» في ذكرى المولد النبوي الشريف الذي يوافق ليلة 12 من ربيع الأول من كل عام هجري.

وكتب الدبيبة على حسابه على موقع «تويتر»، اليوم الجمعة: «بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. في ذكرى مولد سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم الذي كانت بعثته رحمة للعالمين نستذكر دعوته لنا (ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء)، هذا المبدأ الذي تمثّله رسولنا في سيرته؛ هو ركيزة لاستقرار المجتمع ونهوضه، ونحن مدعوّون لاستلهام طريق الرحمة وتجسيدها».

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وأمس الخميس، عرض عدد من رؤساء الأحزاب السياسية ضمن شبكة التواصل الحزبي، على الدبيبة، «رؤيتهم السياسية للوضع الراهن للبلاد، وكيفية الدفع بالعملية الانتخابية إلى الأمام». بدوره عرض الدبيبة خلال اللقاء «رؤية الحكومة بشأن ضرورة وجود خارطة طريق جديدة تصل بنا بشكل مباشر إلى الانتخابات»، وفق بيان للحكومة.

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