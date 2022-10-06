رؤساء أحزاب يعرضون على الدبيبة رؤيتهم للوضع الراهن والانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

عرض عدد من رؤساء الأحزاب السياسية ضمن شبكة التواصل الحزبي، الخميس، على رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، «رؤيتهم السياسية للوضع الراهن للبلاد، وكيفية الدفع بالعملية الانتخابية إلى الأمام» وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن الدبيبة عرض من جانبه خلال اللقاء الذي عُقد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس «رؤية الحكومة بشأن ضرورة وجود خارطة طريق جديدة تصل بنا بشكل مباشر إلى الانتخابات».

الدبيبة يطالب ببدائل أخرى حال تأخر إصدار القاعدة الدستورية للانتخابات

وأكد الدبيبة لرؤساء الأحزاب السياسية على ضرورة أن يكون هناك «مواعيد محددة لاستصدار القاعدة الدستورية للانتخابات، وأن يكون هناك بدائل أخرى في حال استمر التأخير في استصدار القاعدة» الدستورية.

- شبكة «تواصل» الأحزاب تلتقي السفير الإيطالي

- «تنسيقية الأحزاب» تبحث المسار الدستوري مع أعضاء بـ«تأسيسية الدستور»

- السفيرة البريطانية في لقاء مع عدد من السياسيين: دور الأحزاب حيوي للحفاظ على المساحة الديمقراطية

كما شدد الدبيبة على ضرورة أن تكون القاعدة الدستورية «عادلة للجميع وغير مفصلة لإقصاء أشخاص أو تمكين آخرين» لتمهيد الطريق للعملية الانتخابية التي ينتظرها الليبيون بعدما سجل أكثر من 2.8 مليون ناخب للمشاركة في الاستحقاق الديمقراطي.

رؤساء أحزاب يطالبون بإصدار لائحة جديدة لقانون الأحزاب

كما طالب رؤساء الأحزاب الحاضرون بضرورة «استصدار لائحة جديدة لقانون تنظيم الأحزاب بما يتماشى مع التطورات الحاصلة، خاصة أن التجربة الحزبية عملية ديمقراطية مبنية على الشراكة»، حسب تعبيرهم.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن الدبيبة أكد من جهته على أهمية وجود الأحزاب في العملية السياسية باعتبارها أساس العملية الديمقراطية، على حد تعبيره.

لقاء الدبيبة مع عدد من رؤساء الأحزاب ضمن شبكة التواصل الحزبي، الخميس 6 أكتوبر 2022. (حكومتنا)

لقاء الدبيبة مع عدد من رؤساء الأحزاب ضمن شبكة التواصل الحزبي، الخميس 6 أكتوبر 2022. (حكومتنا)