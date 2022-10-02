بالصور.. استخراج رفات 42 شخصا من مقبرة في سرت...

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الأحد، استخراج 42 رفات لأشخاص مجهولي الهوية في سرت.
وأشارت الهيئة، في بيان صحفي، إلى استخراج الرفات على مدار أسبوعين بناء على البلاغ الوارد للهيئة من النيابة الجزئية بسرت بوجود مقبرة بمدرسة «ابن خلدون» بالجيزة البحرية بسرت.
الدفن الشرعي للجثث المجهولة
ونوهت إلى نقل الرفات إلى مستشفى «ابن سيناء» بالمدينة، وأخذ عينات من العظام لنقلها إلى مختبرات الهيئة، وذلك بالتنسيق مع الطب الشرعي. وقامت الفرق الخاصة بالهيئة بالدفن الشرعي للجثث مجهولة الهوية، وفق البيان.
وفي 13 سبتمبر الماضي، أعلنت الهيئة التعرف على هوية خمس جثث مجهولة، بعد إجراء عملية المطابقة للنتائج باستخدام تقنية الحمض النووي «DNA
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