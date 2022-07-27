انتشال 5 جثث مجهولة الهوية في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الأربعاء، انتشال خمس جثث مجهولة الهوية في مدينة ترهونة.

واستخرجت فرق البحث 4 جثث مجهولة الهوية من مقبرة الداوون، وجثة واحدة من مقبرة العوامر بمدينة ترهونة، بناء على بلاغ من النيابة العسكرية مسلاتة، حسب بيان الهيئة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأضاف البيان أن عملية الاستخراج جرت بحضور النيابة العامة، وذلك لعرضهم على الطب الشرعي لمعرفة مسببات الوفاة، حيث جرى نقلهم لمستشفى الخمس لإعداد تقارير عن الحالات.

جانب من أعمال انتشال الجثث في الموقع (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

جانب من أعمال انتشال الجثث في الموقع (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

جانب من أعمال انتشال الجثث في الموقع (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)