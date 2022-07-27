انتشال 5 جثث مجهولة الهوية في ترهونة...

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الأربعاء، انتشال خمس جثث مجهولة الهوية في مدينة ترهونة.
واستخرجت فرق البحث 4 جثث مجهولة الهوية من مقبرة الداوون، وجثة واحدة من مقبرة العوامر بمدينة ترهونة، بناء على بلاغ من النيابة العسكرية مسلاتة، حسب بيان الهيئة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
- هيئة البحث عن المفقودين تتعرف على هويات 4 جثث مجهولة
وأضاف البيان أن عملية الاستخراج جرت بحضور النيابة العامة، وذلك لعرضهم على الطب الشرعي لمعرفة مسببات الوفاة، حيث جرى نقلهم لمستشفى الخمس لإعداد تقارير عن الحالات.
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