استخراج 6 جثث مجهولة الهوية من أحد المواقع بالمكب العام لترهونة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الأربعاء، أن فرق إدارة البحث عن الرفات استخرجت 6 جثث مجهولة الهوية من أحد المواقع بالمكب العام لترهونة، وذلك بالتعاون مع جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

ونوهت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن فرق إدارة البحث عن الرفات التابعة لها لا تزال تعمل على باقي البلاغات الواردة إليها.

- العثور على 7 جثث مجهولة الهوية في ترهونة

ومنذ صيف العام 2020، وتواصل الفرق التابعة للهيئة عمليات البحث وانتشال جثامين من عشرات مقابر الجماعية التي جرى اكتشافها في المدينة بعد انسحاب القوات التابعة للقيادة العامة من المدينة عقب فشل حملتها العسكرية للسيطرة على طرابلس.

وفي 23 أغسطس، عثرت الفرق الميدانية بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين على سبع جثث مجهولة الهوية في أحد المواقع بالمكب العام بمدينة ترهونة. ونوهت الهيئة حينها بأن أعضاء الطب الشرعي سيأخذون عينات منها لإحالتها إلى إدارة المختبرات لإتمام عملية المطابقة مع العينات المرجعية لأهالي المفقودين.

فرق إدارة البحث عن الرفات أثناء استخراج الجثامين المجهولة من أحد المواقع بالمكب العام في ترهونة. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

فرق إدارة البحث عن الرفات أثناء استخراج الجثامين المجهولة من أحد المواقع بالمكب العام في ترهونة. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

فرق إدارة البحث عن الرفات أثناء استخراج الجثامين المجهولة من أحد المواقع بالمكب العام في ترهونة. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

فرق إدارة البحث عن الرفات أثناء استخراج الجثامين المجهولة من أحد المواقع بالمكب العام في ترهونة. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

فرق إدارة البحث عن الرفات أثناء استخراج الجثامين المجهولة من أحد المواقع بالمكب العام في ترهونة. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

فرق إدارة البحث عن الرفات أثناء استخراج الجثامين المجهولة من أحد المواقع بالمكب العام في ترهونة. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)