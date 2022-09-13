هيئة البحث عن المفقودين تعلن التعرف على هوية 5 جثث مجهولة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين التعرف على هوية خمس جثث مجهولة، بعد إجراء عملية المطابقة للنتائج باستخدام تقنية الحمض النووي «DNA».

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة الخاصة بمراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية، بحضور رئيس الهيئة، كمال السيوي، حسب بيان الهيئة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأشار البيان إلى مراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية المتحصل عليها من إدارة المختبرات مع إدارات الرفات وقيد الأهالي والطب الشرعي.

وأوضحت الهيئة أن عدد الحالات المتعرف عليها بلغ 160 حالة، وسيحال تقرير مطابقة الجثث الخمسة إلى مكتب النائب العام.