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أبوجناح يأسف لتأخر معالجة ملف مرضى ضمور العضلات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 سبتمبر 2022, 06:53 مساء
أبوجناح يأسف لتأخر معالجة ملف مرضى ضمور العضلات
لقاء أبوجناح مع مرضى ضمور العضلات، الثلاثاء 27 سبتمبر 2022. (وزارة الصحة)
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عبر نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، عن أسفه لتأخر معالجة ملف مرضى ضمور العضلات، معربًا عن حرصه على حصول كل المرضى على حقهم الطبيعي في الحصول على خدمات طبية لائقة، وفق المكتب الإعلامي لوزارة الصحة.

واستقبل أبوجناح، ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الصحة في العاصمة طرابلس مرضى ضمور العضلات، وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن أبوجناح استمع منهم إلى مطالبهم بشأن حقهم في الحصول على علاج بالخارج على نفقة الدولة.

وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع عُقِد بحضور مدير عام جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، وممثلين عن ديوان المحاسبة، وجهاز الإمداد الطبي، وجهاز الإسعاف الطائر، وعدد من المسؤولين بوزارة الصحة.

1600 مريض ليبي بضمور العضلات
وأطلقت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، في 10 أغسطس الماضي حملة خاصة لتوفير جميع المعدات والمستلزمات الخاصة بمرضى ضمور العضلات الذين يقدر عددهم بأكثر من 1500 حالة في ليبيا وفق أرقام صادرة عن وزارة الصحة.

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وفي فبراير الماضي، تسلمت وزارة الصحة 1600 ملف لمرضى ضمور العضلات من كل مناطق ليبيا. وخصصت الوزارة 100 مليون دولار في يناير الماضي لعلاج مرضى ضمور العضلات، بناءً على كتاب وجهه وزير الصحة لرئيس الحكومة.

وفي 19مايو  أعلن ديوان المحاسبة، بدء العلاج الفوري للحالات الطارئة المصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي، في المركز الطبي العالمي بمصر، مع تحويل المبلغ المطلوب لهذه الحالات إلى المركز بصورة مباشرة بعدا اتفاقهم مع الجانب المصري بالخصوص.

اتفاقية علاج مرضى ضمور العضلات في مصر
وفي 28 مارس الماضي، وقعت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مذكرة تفاهم مع المركز الطبي العالمي في مصر لاستقبال المرضى الليبيين، خاصة مرضى الأورام وضمور العضلات.

وتنص المذكرة على مراعاة كافة الضوابط المتعلقة بضبط مجال المسؤولية الطبية، علاوة على معاملة المرضى الليبيين بنفس قوائم الأسعار النمطية المعتمدة لعـلاج المرضى المصريين، وفقًا لقوائم المنافع العلاجية الممثلة في علاج أمراض الأورام والضمور العضلي الشوكي والزراعات (الكبد، الكلى، النخاع) وجراحات العمود الفقري، وجراحات القلب وجراحات الأعصاب المعقدة، المتضمنة كراسة المواصفات الخاصة بعملية التعاقد وإتمام مراحل شراء الخدمات العلاجية.

لقاء أبوجناح مع مرضى ضمور العضلات، الثلاثاء 27 سبتمبر 2022. (وزارة الصحة)
لقاء أبوجناح مع مرضى ضمور العضلات، الثلاثاء 27 سبتمبر 2022. (وزارة الصحة)
لقاء أبوجناح مع مرضى ضمور العضلات، الثلاثاء 27 سبتمبر 2022. (وزارة الصحة)
لقاء أبوجناح مع مرضى ضمور العضلات، الثلاثاء 27 سبتمبر 2022. (وزارة الصحة)
لقاء أبوجناح مع مرضى ضمور العضلات، الثلاثاء 27 سبتمبر 2022. (وزارة الصحة)
لقاء أبوجناح مع مرضى ضمور العضلات، الثلاثاء 27 سبتمبر 2022. (وزارة الصحة)
لقاء أبوجناح مع مرضى ضمور العضلات، الثلاثاء 27 سبتمبر 2022. (وزارة الصحة)
لقاء أبوجناح مع مرضى ضمور العضلات، الثلاثاء 27 سبتمبر 2022. (وزارة الصحة)
لقاء أبوجناح مع مرضى ضمور العضلات، الثلاثاء 27 سبتمبر 2022. (وزارة الصحة)
لقاء أبوجناح مع مرضى ضمور العضلات، الثلاثاء 27 سبتمبر 2022. (وزارة الصحة)
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