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باشاغا يطلب من وزرائه حصر المشاريع المتوقفة بهدف استكمالها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 سبتمبر 2022, 12:35 صباحا
باشاغا يطلب من وزرائه حصر المشاريع المتوقفة بهدف استكمالها
جانب من اجتماع لحكومة باشاغا عُقد اليوم الأحد بمقر ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الشرقية، الأحد 25 سبتمبر 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
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طالب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا من عدد من وزرائه تقديم مقترح مفصل يتضمن حصر المشاريع المتوقفة والمتعثرة بغية استكمالها، إضافة إلى مقترح مشاريع جديدة في جميع البلديات، وإنشاء طرق جديدة تربط المدن والمناطق الليبية.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم الأحد، بمقر ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الشرقية، مع وزراء: التخطيط والمالية أسامة حماد، والأشغال العامة نصر شرح البال محمد، والطيران المدني هشام أبوشكيوات، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد فرحات، ومدير جهاز تنمية وتطوير المدن بالمنطقة الشرقية ناجي المعداني.

مشاريع البنى التحتية
وأفاد بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك»، بأن الاجتماع تناول عدداً من الملفات الخدمية شملت تنفيذ واستكمال مشاريع الطرق وبعض أعمال التجهيز للمرافق التعليمية والصحية، وصيانة عدد من مطارات الدولة وتطوير أنظمة الملاحة الجوية. كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة تعجيل أعمال الصيانة وتهيئة المقرات الإدارية والخدمية والمطار بمدينة سرت.

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مناقشة المختنقات المستعجلة ببلديات الغرب الليبي
وفي سياق آخر، عقدت لجنة الأزمة بالمنطقة الغربية المشكلة بقرار رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب رقم (26)لسنة 2022م، اجتماعًا بمكتب وزارة الحكم المحلي في مقر ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الشرقية.

وترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء بحضور وزراء الحكم المحلي والأشغال العامة ووزير الدولة لشئون السلطة التشريعية، حيث جرى استعراض المستندات الواردة للمختنقات المستعجلة ببلديات الغرب الليبى وما تحتاجه من معالجات طارئة، والتأكيد على الشروع في حصر ما تحتاجه البلديات من سيارات إسعاف وصرف صحي وتوفير الإمكانيات لجهاز الحرس البلدى لمرحلة أولى.

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