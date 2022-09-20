شاهد في «وسط الخبر»: عودة باشاغا.. مسار جديد أم تكرار لما مضى؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الثلاثاء، الضوء على تصريحات رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، عقب عودته من تركيا وإجراء لقاءات وصفها بـ«المثمرة والبنَّاءة»، فهل ثمة جديد؟

وأمس الإثنين، قال باشاغا إنه سيعلن خطة قريبًا تركِّز على ما «يحقق الاستقرار والسلام والازدهار... ويضمن وصولنا إلى انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، حرة ونزيهة»، لافتًا إلى أنه عقد «اجتماعات مثمرة وبناءة مع الدول الصديقة والشقيقة».

- باشاغا: اجتماعات مثمرة مع الدول الصديقة وخطة قريبة للوصول إلى انتخابات رئاسية وتشريعية

- باشاغا: هناك وضع إقليمي ودولي لا يريد تقارب الليبيين.. وسنمارس عملنا من بنغازي وسرت

لكن لدى وصوله بنغازي اليوم، قال إن هناك وضعًا إقليميًا ودوليًا «لا يريد تقارب الليبيين أو المصالحة»، متعهدًا بنظر حكومته في مصالح شعب ليبيا فحسب، مشيرًا إلى أن محاولة ممارسة الحكومة عملها من طرابلس «فشلت»، وأنها ستمارس عملها من مدينتي سرت وبنغازي.

وفي سياق إعلان باشاغا العمل من سرت بخطة جديدة، حاول البرنامج تقديم قراءة في الإمكانية والجدوى، من خلال حوار مفتوح مع كل من المتابع للشأن العام عبدالعظيم البشتي، والباحث أسامة الخفيفي، والباحث المختص بالشأن الليبي عبدالعظيم أغنية.