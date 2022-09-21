باشاغا يطلع عقيلة على أداء حكومته منذ نيل الثقة

القاهرة - بوابة الوسط

أطلع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح على أداء حكومته منذ نيلها الثقة وما وصلت إليه، خاصة فيما يتعلق «بدخولها العاصمة طرابلس بشكل سلمي ودون إراقة دماء».

جاء ذلك خلال لقاء بمكتب عقيلة صالح في مدينة القبة، رفقة نواب رئيس مجلس الوزراء خالد الأسطى، وسالم الزادمة، ووزير الخارجية حافظ قدور، ووزير التخطيط والمالية أسامة حماد، ووزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية محمد أبو زقية.

باشاغا يؤكد مباشرة حكومته مهامها من بنغازي وسرت

وأفاد بيان نشرته صفحة مجلس النواب على «فيسبوك» بأن باشاغا أكد مرارًا أنه «لا يؤدي دخول طرابلس لإشعال الحرب أو إراقة دماء الليبيين»، مشددًا على مباشرة مهام الحكومة من مدينتي بنغازي وسرت في ظل الأوضاع الراهنة.

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كما تناول اللقاء «تقديم الخدمات للمواطن، والعمل على الملفات الملحة المتعلقة بحياة المواطن اليومية، بالإضافة إلى عدد من الملفات ذات العلاقة بعمل الحكومة خلال الفترة المقبلة».

وخلال جلسة مجلس النواب التي عقدت الخميس الماضي، 15 سبتمبر، أصدر المجلس تسعة قرارات كان أبرزها إلزام رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا بمباشرة الحكومة عملها فورًا، واستدعاؤه لعرض ما توصلت إليه الحكومة، والمعوقات التي تعترضها للمساهمة في تذليلها، وفق ما أعلن في بيان، الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.

والإثنين الماضي، قال باشاغا إنه سيعلن خطة قريبًا تركِّز على ما «يحقق الاستقرار والسلام والازدهار... ويضمن وصولنا إلى انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، حرة ونزيهة»، لافتًا إلى أنه عقد «اجتماعات مثمرة وبناءة مع الدول الصديقة والشقيقة».

لكن لدى وصوله بنغازي الثلاثاء، قال إن هناك وضعًا إقليميًا ودوليًا «لا يريد تقارب الليبيين أو المصالحة»، متعهدًا بنظر حكومته في مصالح شعب ليبيا فحسب، مشيرًا إلى أن محاولة ممارسة الحكومة عملها من طرابلس «فشلت»، وأنها ستمارس عملها من مدينتي سرت وبنغازي.

جانب من لقاء فتحي باشاغا ونائبيه مع المستشار عقيلة صالح، الأربعاء 21 سبتمبر 2022 (مجلس النواب)

جانب من لقاء فتحي باشاغا ونائبيه مع المستشار عقيلة صالح، الأربعاء 21 سبتمبر 2022 (مجلس النواب)

جانب من لقاء فتحي باشاغا ونائبيه مع المستشار عقيلة صالح، الأربعاء 21 سبتمبر 2022 (مجلس النواب)