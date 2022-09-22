شاهد في «فلوسنا».. مسؤولان بديوان المحاسبة يوضحان ملاحظات تقرير 2021

القاهرة - بوابة الوسط

استعرضت الحلقة الجديدة من برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (WTV)، الخميس، تفاصيل ملاحظات ديوان المحاسبة في تقريره السنوي للعام 2021، ومجمل الجدل المتبادل حول الأرقام والإحصاءات المطروحة، وجانبا من ردود الجهات التي عرضها التقرير.

واستمع البرنامج إلى شرح توضيحي بشأن التقرير من مدير إدارة الميزانية بديوان المحاسبة رضا القرقاب، ومدير إدارة الرقابة على القطاع الخدمي بديوان المحاسبة عبدالباسط الجبوع، حيث استعرضا بشكل دقيق أرقام الإنفاق والإيرادات خلال العام 2021، مقارنة بالأعوام السابقة.

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وكشف تقرير ديوان المحاسبة مخالفات بالجملة في الإنفاق وتخصيص المبالغ لعدة جهات حكومية والجهات العامة، ووزارات حكومة الوحدة الوطنية التي تسلمت السلطة في مارس 2021، من بينها تضخم رواتب الموظفين، وصدور قرارات ندب موظفين بأضعاف رواتبهم، وتكليف مستشارين دون عقود تحدد مدة عملهم ومحال أعمالهم ودون إرفاق مستندات بمؤهلاتهم العلمية وسنوات الخبرة.