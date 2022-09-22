المنفي يبحث مع رئيس السنغال دعم المصالحة وإجراء الانتخابات في ليبيا

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع الرئيس السنغالي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ماكي سال، دعم الاتحاد الأفريقي والسنغال «للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق المصالحة والاستقرار للذهاب للانتخابات في أقرب الآجال».

جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم الخميس، على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

رئيس السنغال يرحب بدعوة المنفي لزيارة ليبيا

وقال المكتب الإعلامي إن المنفي أشاد خلال اللقاء بالعلاقات القوية التي تربط ليبيا والسنغال، مشيرا إلى دور ليبيا التاريخي والمؤسس للاتحاد الأفريقي.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الرئيس السنغالي ماكي سال رحب بالدعوة التي وجهها له المنفي لزيارة ليبيا في ختام اللقاء الذي عقد بمقر الأمم المتحدة.

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وخلال الأسبوع الجاري أجرى المنفي عددا من اللقاءات مع رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية المشاركين في أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث آخر التطورات في ليبيا.

المنفي يحذر من التأثيرات السلبية للتدخل الخارجي في ليبيا

والتقى المنفي مساء أمس الأربعاء المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، لبحث التعاون بين المحكمة وليبيا في عدد من القضايا المحالة إلى المحكمة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.

وألقى المنفي أمس، كلمة ليبيا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي نبه فيها إلى التأثيرات السلبية للتدخل الخارجي، مؤكدا أنها «لم تمنح الفرصة لوحدة الليبيين، وما زالت تعيق التقدم السياسي وجسر الهوة والشراكة في الوطن».

لقاء المنفي مع رئيس السنغال في نيويورك، الخميس 22 سبتمبر 2022. (المجلس الرئاسي)

لقاء المنفي مع رئيس السنغال في نيويورك، الخميس 22 سبتمبر 2022. (المجلس الرئاسي)

لقاء المنفي مع رئيس السنغال في نيويورك، الخميس 22 سبتمبر 2022. (المجلس الرئاسي)