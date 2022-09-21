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خلال اجتماع مع شولتس.. المنفي يشيد بدور ألمانيا في دعم المسار السياسي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 سبتمبر 2022, 12:45 مساء
خلال اجتماع مع شولتس.. المنفي يشيد بدور ألمانيا في دعم المسار السياسي في ليبيا
المنفي خلال مشاركته في اجتماع المستشار الألماني مع القادة الأفارقة، 20 سبتمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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أثنى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على دور ألمانيا في دعم المسار السياسي في ليبيا، وعدد من المناسبات وخاصة مؤتمري (برلين 1-2). جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري عقده المستشار الألماني أولاف شولتس، الثلاثاء، بنيويورك مع القادة الأفارقة رئيس السنغال ماكي سال بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي، والمنفي، ورئيس المفوضية الأفريقية موسى فقيه.

وأشاد المنفي بالتعاون المشترك بين ألمانيا وأفريقيا، من أجل دعم استقرار ليبيا والإسهام في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي، حسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

 الأمن الغذائي في أفريقيا
وتطرق الرئيس، لتحديات الأمن الغذائي في أفريقيا وخاصة في ظل الأزمة الدولية الراهنة وأهمية التعاون المشترك لتجاوز هذه الأزمة، والدور الذي يمكن أن تلعبه ليبيا في حال استقرارها، في عديد الملفات ومن أهمها ملفات النفط والطاقة والبيئة، وخلق فرص اقتصادية واستثمارية تعود بالفائدة على القارتين، مما يسهم في وقف الهجرة غير الشرعية وتوطين التنمية المستدامة في أفريقيا.


ويترأس المنفي وفد ليبيا في أعمال الدورة العادية الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وعلى هامش أعمال الاجتماعات التقى أمس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. وتناول اللقاء آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد غوتيريس اهتمامه بالملف الليبي ودعمه جهود المجلس الرئاسي في تحقيق الاستقرار اللازم لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.

كما شارك رئيس المجلس الرئاسي أول من أمس، في أعمال قمتي الأمم المتحدة للتعليم والتنمية المستدامة، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية الـ77 للجمعية العامة للمنظمة الدولية، بحضور عدد من رؤساء وزعماء وملوك العالم.

وافتتح بمقر البعثة الليبية هناك الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، حيث أكد ضرورة تعزيز آليات العمل المشترك وتنسيق المواقف العربية تجاه أبرز القضايا في المنطقة، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش.

المنفي خلال مشاركته في اجتماع المستشار الألماني مع القادة الأفارقة، 20 سبتمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
المنفي خلال مشاركته في اجتماع المستشار الألماني مع القادة الأفارقة، 20 سبتمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
المنفي خلال مشاركته في اجتماع المستشار الألماني مع القادة الأفارقة، 20 سبتمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
المنفي خلال مشاركته في اجتماع المستشار الألماني مع القادة الأفارقة، 20 سبتمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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