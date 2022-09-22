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المنفي يلتقي كريم خان في نيويورك

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الخميس 22 سبتمبر 2022, 12:52 صباحا
المنفي يلتقي كريم خان في نيويورك
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، نيويورك، الأربعاء 21 سبتمبر 2022 (المجلس الرئاسي)
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التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء اليوم الأربعاء بنيويورك، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفق بيان مقتضب للمجلس الرئاسي.

ويترأس المنفي وفد ليبيا في أعمال الدورة العادية الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وعلى هامش أعمال الاجتماعات التقى المنفي عددًا من المسؤولين، من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الذي بحث معه آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

- المنفي: التدخل الخارجي السلبي لا زال يعيق التقدم السياسي في ليبيا
- «الجنائية الدولية» تكشف استراتيجية جديدة بشأن ليبيا

وفي كلمته التي ألقاها الأربعاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال المنفي إن «التدخل الخارجي السلبي لم يمنح الفرصة لوحدة الليبيين، ولا زال يعيق التقدم السياسي وجسر الهوة والشراكة في الوطن».

وفي 29 أبريل الماضي، كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عن استراتيجية جديدة ترتكز على إعطاء أولوية للوضع في ليبيا وتوفير الموارد اللازمة والتعاون مع السلطات لتعزيز جهود المساءلة ودعمها، في ظل الكشف عن «أدلة موثوقة» على «ارتكاب جرائم خطيرة على نطاق واسع في ليبيا».

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