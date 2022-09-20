المشري يناقش مع ممثلي أحزاب ليبية حالة الانسداد السياسي الحالي

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مع عدد من ممثلي أحزاب سياسية ليبية، الانسداد السياسي الحاصل، والسبل الكفيلة بإيجاد الحلول الملائمة، التي تضمن إقامة الانتخابات في البلاد في أقرب الآجال.

جاء ذلك خلال لقاء عُقِد في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وفق بيان نشرته صفحة المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للدولة على «فيسبوك».

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وأفاد البيان بأن اللقاء ضم: «خالد المريمي عن حزب تحالف القوى الوطنية، وعماد البناني عن حزب العدالة والبناء، وعبدالله الرفادي عن حزب الجبهة الوطنية، وجمعة القماطي عن حزب التغيير، وأشرف محمد بلها عن حزب تكنوقراط ليبيا، وعبدالرؤوف بيت المال عن حزب ليبيا النماء، وعيسى التويجر عن حزب العمل الوطني».

وفي الرايع من سبتمبر الجاري، أبدى عدد من رؤساء الأحزاب السياسية استعدادهم للتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، من أجل ترسيخ قيم الديمقراطية وثقافة التداول السلمي للسلطة، مثمنين جهودها الرامية لإجراء انتخابات حرة نزيهة، تكون محل توافق بين جميع الأطراف السياسية.

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يلتقي عددًا من ممثلي أحزاب سياسية ليبية، الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 (صفحة المجلس على فيسبوك)

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يلتقي عددًا من ممثلي أحزاب سياسية ليبية، الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 (صفحة المجلس على فيسبوك)