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رؤساء وممثلو أحزاب سياسية بيدون استعدادهم للتعاون مع مفوضية الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 سبتمبر 2022, 04:33 مساء
رؤساء وممثلو أحزاب سياسية بيدون استعدادهم للتعاون مع مفوضية الانتخابات
لقاء السايح مع عدد من ممثلي ورؤساء الأحزاب السياسية، 4 سبتمبر 2022. (مفوضية الانتخابات)
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أبدى عدد من رؤساء الأحزاب السياسية استعدادهم للتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، من أجل ترسيخ قيم الديمقراطية وثقافة التداول السلمي للسلطة، مثمنين ما أنجزته المفوضية في مراحل العملية الانتخابية السابقة، وجهودها الرامية لإجراء انتخابات حرة نزيهة، تكون محل توافق بين جميع الأطراف السياسية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، ظهيرة اليوم الأحد، مع وفد ضم رؤساء وممثلين عن عدد من الأحزاب السياسية، بحضور أعضاء مجلس المفوضية، عبدالحكيم الشعاب، وأبوبكر مرده، وذلك بمقر المفوضية في طرابلس.

ضمان مشاركة الأحزاب في الانتخابات
وأوضحت المفوضية عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن اللقاء يأتي في إطار التواصل مع كل الأطراف المهتمة بالعملية الانتخابية، لضمان مشاركة فاعلة لجميع التيارات والأحزاب السياسية في الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، من أجل انتخابات تحظى بالقبول لدى جميع الليبيين.

- مفوضية الانتخابات ترد على تساؤل مجلس النواب بشأن انقضاء المدة الزمنية لـ«القوة القاهرة »

وتعهدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات «بالعمل مع مجلس النواب على إزالة جزء من مكونات القوة القاهرة التي حالت دون استكمال العملية الانتخابية التي كان من المقرر عقدها في 24 ديسمبر 2021، وهي المتطلبات القانونية ذات الصبغة الفنية غير المنظورة التي ظهرت أثناء تنفيذ القوانين ذات العلاقة».

ملاحظات حول آلية طعون الانتخابات واستمرار القوة القاهرة
وقالت، في بيان في وقت سابق اليوم، إنها «سترفع ملاحظاتها النهائية حال التنسيق مع السلطة القضائية فيما يتعلق بآلية النظر في الطعون والنزاعات الانتخابية، علاوة على ضرورة إيجاد صيغة قانونية للتعامل مع الأحكام القضائية النافذة والقاضية بإيقاف تنفيذ العملية الانتخابية».

جاء ذلك في بيان للمفوضية ردًا على كتاب هيئة رئاسة مجلس النواب الصادر في 22 أغسطس 2022 بشأن انقضاء المدة الزمنية التي طالبت بها المفوضية لمعالجة المختنقات ورفع «القوة القاهرة»، التي حالت دون استكمال العملية الانتخابية.

وأقرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيانها الذي نشرته عبر فحتها على «فيسبوك»: «بانقضاء المدة الزمنية دون تحقيق أي تقدم يذكر بشأن رفع القوة القاهرة».

لقاء السايح مع عدد من ممثلي ورؤساء الأحزاب السياسية، 4 سبتمبر 2022. (مفوضية الانتخابات)
لقاء السايح مع عدد من ممثلي ورؤساء الأحزاب السياسية، 4 سبتمبر 2022. (مفوضية الانتخابات)
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