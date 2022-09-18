المنفي إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

توجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح اليوم الأحد، إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة العادية الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي، من المقرر أن يلتقي المنفي عددًا من الرؤساء والزعماء والملوك لمناقشة الملف الليبي على هامش أعمال الدورة.

150 من قادة العالم في نيويورك الأسبوع المقبل

ويشارك نحو 150 من قادة العالم الأسبوع المقبل في نيويورك في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تهزها الانقسامات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقبل أيام قليلة من الاجتماع السنوي الحاشد، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: «عالمنا تدمره الحرب، وتضربه فوضى المناخ وتقضه الكراهية ويغمره العار جراء الفقر وانعدام المساواة».

وأضاف: «الانقسامات الجيوستراتيجية التي لم تكن أبدًا بهذا الحجم منذ الحرب الباردة على الأقل.. تشل الاستجابة العالمية لهذه التحديات الهائلة»، داعيًا «قادة العالم إلى العمل معًا لإيجاد حلول».