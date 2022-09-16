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المنفي يناقش مع السفير الألماني مخرجات مسار برلين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 سبتمبر 2022, 05:06 مساء
المنفي يناقش مع السفير الألماني مخرجات مسار برلين
المنفي والسفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت. (تويتر)
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ناقش رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، مخرجات «اجتماع مجموعة P3+2+2» في برلين لتوحيد جهود المجتمع الدولي لحل الأزمة السياسية في ليبيا، وفق تغريدة للسفير الألماني عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال أونماخت «أثنيت على جهود المجلس الرئاسي في إيجاد توافق حول القاعدة الدستورية للوصول إلى الانتخابات».

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ويوم الخميس، أكد السفير الألماني عقب لقاء مع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، مواصلة ألمانيا جهودها لتشكيل توافق دولي ضمن مسار برلين. بدورها، قالت وزارة الخارجية إن المنقوش بحثت مع أونماخت مستجدات الأوضاع السياسية على الساحة الليبية.

اجتماع برلين حول ليبيا
وانعقد اجتماع بشأن ليبيا في العاصمة الألمانية برلين بمشاركة المبعوثين الخاصين إلى ليبيا من كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وممثلين عن تركيا ومصر، إضافة إلى السفيرة البريطانية كارولين هورندال، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو.

وجدد المشاركون في اجتماع برلين التأكيد على التزامهم المشترك بدعم مسار شامل نحو الانتخابات في ليبيا «بأسرع وقت»، وأعربوا كذلك عن تطلعهم إلى العمل مع الممثل الخاص للأمين العام الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، وفق المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا، نيكولا أورلاندو.

ولقاء برلين هو اجتماع دوري للمبعوثين وممثلي الدول المعنية بليبيا والأمم المتحدة شركاء «عملية برلين»، وسبق عقد الاجتماع في كل من تونس وإسطنبول وروما خلال الأسابيع الماضية.

وقال المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا، كريستيان بوك، السبت، عبر حسابه على «تويتر» إن «حضور وزيرة الخارجية الألمانية ووكيلة الأمين العام للشؤون السياسية عملية برلين يؤكد دعم ألمانيا لليبيا لاستئناف العملية السياسية والانتخابية».

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