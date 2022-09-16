المنفي يحيي «يوم الشهيد» ويدعو لاستلهام الدروس من عمر المختار

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

اعتبر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الجمعة، أن شيخ الشهداء عمر المختار سيبقى «رمزا لنضال الوطن ووحدته»، وذلك في الذكرى 91 لاستشهاده والذي تتزامن مع إحياء ليبيا لـ«يوم الشهيد» في 16 سبتمبر من كل عام.

وقال المنفي: «عاش المختار مدافعا عن الأرض والعرض أمام جحافل الاستعمار البغيض»، وأضاف: «لقد كان معلما للأجيال، يعلمهم ويحفظهم القرآن الكريم، وكان مدرسة مستقلة بذاتها، علينا أن نستلهم منها الدروس والعبر، في الحفاظ على سيادة الوطن والمضي نحو التصالح والسلام لبناء الوطن»، واختتم: «ستبقى ذكرى هذا الرمز الوطني خالدة في قلوبنا ما حيينا».

- في «يوم الشهيد».. الدبيبة يتعهد بالمضي نحو الاستقرار عبر الانتخابات

- ليبيا تحيي يوم الشهيد في ذكرى استشهاد عمر المختار

الدبيبة يحيي «يوم الشهيد»

ولمناسبة نفس الذكرى، تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، بتحمل المسؤولية والمضي قدما نحو الاستقرار والبناء.

وغرد الدبيبة عبر حسابه على «تويتر» قائلا: «في يوم الشهيد، نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار الذين قضوا في معارك الحرية والكفاح، وارتوت بدمائهم الزكية أرض ليبيا الطاهرة، نتعهد لأبناء شعبنا في هذه المناسبة أن نتحمل مسؤوليتنا للمضي قدما نحو الاستقرار والبناء والذي لا سبيل له سوى الانتخابات».