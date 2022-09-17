المريمي: عقيلة صالح يزور روسيا خلال أيام

القاهرة - بوابة الوسط

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، إن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح سيقوم بزيارة إلى روسيا خلال الأيام القريبة المقبلة.

وأوضح المريمي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، أن الزيارة ستتناول المصالح المشتركة بين كل من ليبيا وروسيا.

زيارة من عقيلة إلى قطر ولقاء مع الأمير تميم

والأحد الماضي، زار عقيلة صالح قطر والتقى أميرها، الشيخ تميم بن حمد، وذلك بعد يومين من لقاء الأمير تميم مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة في الدوحة.

وأوضح بيان لمجلس النواب أن أمير قطر جدد التأكيد على موقف بلاده تجاه الشعب الليبي ودعم خياراته، وتحقيق تطلعاته في التنمية والازدهار من أجل وحدة ليبيا واستقرارها.

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وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه تنمية وتعزيز التعاون بين البلدين، ومناقشة المستجدات الراهنة في ليبيا، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن عقيلة ووفدًا مرافقًا له وصلوا إلى مطار الدوحة الدولي السبت الماضي، وكان في استقبالهم كل من رئيس مجلس الشورى حسن بن عبدالله الغانم، وأمين عام المجلس أحمد بن ناصر الفضالة، وسفير قطر لدى ليبيا خالد محمد بن زابن الدوسري، والسفير الليبي لدى الدوحة حمد مصطفى اللافي.

لقاء بين عقيلة والمبعوث الفرنسي إلى ليبيا

وبعد عودته من قطر، اجتمع عقيلة مع المبعوث الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، وناقش المسار الدستوري وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؛ فيما أوضحت السفارة الفرنسية أن سولير أكد أولوية سيادة ليبيا، وأهمية استكمال القاعدة الدستورية وإجراء انتخابات رئاسية ونيابية «سريعًا» وفق رغبة الليبيين.

سولير التقى كذلك قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، في مكتب الأخير بنغازي، الأسبوع الماضي، بحضور سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس دوهيلين، وفق بيان للقيادة العامة، دون توضيح ماهية الموضوعات التي جرت مناقشتها.