غلق صيدليات وعيادات مخالفة في الغريفة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الجمعة، غلق بعض الصيدليات والعيادات في بلدية الغريفة؛ لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية.

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية على الصيدليات والعيادات ومعامل المختبرات في البلدية نفذها مفتشو المركز في البلدية رفقة جهاز الحرس البلدي ومكتب الإصحاح البيئي بالبلدية، وفق بيان صادر عن المركز.

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وشملت المخالفات عمل بعض موظفي الصيدليات دون أذن مزاولة لمهنة الصيدلة أو شهادات صحية، وافتقار بعض العيادات لأدنى الاشتراطات مثل النظافة العامة والخلو من الأتربة والغبار والإضاءة والتهوية، فضلا عن العثور على أدوية منتهية الصلاحية، وعدم التزام بعض العيادات ومعامل الاختبارات باستخدام صناديق المخلفات الطبية، إضافة إلى مصادرة أدوية من منتجات شركة «Jaimaaphrma».

وأحال مركز الرقابة على الأدوية تقرير بالخصوص إلى الجهات الضبطية، وقرر قفل بعض الصيدليات والعيادات واستدعاء المخالفين للتحقيق معهم وفق الإجراءات القانونية.

حملة تفتيشية على عيادات وصيدليات ومختبرات الغريفة، 16 سبتمبر 2022. (مركز الرقابة على الأدوية)