Atwasat

غلق صيدليات وعيادات مخالفة في الغريفة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 سبتمبر 2022, 12:13 مساء
غلق صيدليات وعيادات مخالفة في الغريفة
حملة تفتيشية على عيادات وصيدليات ومختبرات الغريفة، 16 سبتمبر 2022. (مركز الرقابة على الأدوية)
alwasat radio

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الجمعة، غلق بعض الصيدليات والعيادات في بلدية الغريفة؛ لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية.

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية على الصيدليات والعيادات ومعامل المختبرات في البلدية نفذها مفتشو المركز في البلدية رفقة جهاز الحرس البلدي ومكتب الإصحاح البيئي بالبلدية، وفق بيان صادر عن المركز.

- غلق صيدليات في أجدابيا لغياب الشروط الصحية
- «الرقابة على الأدوية»: إيقاف نشاط بعض الصيدليات والعيادات في الجفارة

وشملت المخالفات عمل بعض موظفي الصيدليات دون أذن مزاولة لمهنة الصيدلة أو شهادات صحية، وافتقار بعض العيادات لأدنى الاشتراطات مثل النظافة العامة والخلو من الأتربة والغبار والإضاءة والتهوية، فضلا عن العثور على أدوية منتهية الصلاحية، وعدم التزام بعض العيادات ومعامل الاختبارات باستخدام صناديق المخلفات الطبية، إضافة إلى مصادرة أدوية من منتجات شركة «Jaimaaphrma».

وأحال مركز الرقابة على الأدوية تقرير بالخصوص إلى الجهات الضبطية، وقرر قفل بعض الصيدليات والعيادات واستدعاء المخالفين للتحقيق معهم وفق الإجراءات القانونية.

حملة تفتيشية على عيادات وصيدليات ومختبرات الغريفة، 16 سبتمبر 2022. (مركز الرقابة على الأدوية)
حملة تفتيشية على عيادات وصيدليات ومختبرات الغريفة، 16 سبتمبر 2022. (مركز الرقابة على الأدوية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاقتصاد الصيني ينتعش بشكل مفاجئ وأزمة العقارات تتفاقم

الاقتصاد الصيني ينتعش بشكل مفاجئ وأزمة العقارات تتفاقم
ألمانيا تضع يدها على فروع «روسنفت» النفطية الروسية على أراضيها

ألمانيا تضع يدها على فروع «روسنفت» النفطية الروسية على أراضيها
بايدن يروج للسيارات الإلكترونية في «ديترويت»

بايدن يروج للسيارات الإلكترونية في «ديترويت»
تخصيص 581 ألف دينار لتعويض متضرري اشتباكات 17 مايو بطرابلس

تخصيص 581 ألف دينار لتعويض متضرري اشتباكات 17 مايو بطرابلس
العدد «356»: حراك سياسي.. وأول حكم بإعدام ليبي مرتد

العدد «356»: حراك سياسي.. وأول حكم بإعدام ليبي مرتد
بالفيديو: مدرب المنتخب مارتينز يتحدث عن قائمة «فرسان المتوسط» لوديتي أوغندا وتنزانيا

بالفيديو: مدرب المنتخب مارتينز يتحدث عن قائمة «فرسان المتوسط» لوديتي أوغندا ...
باتيلي والشتاء والهجرة

باتيلي والشتاء والهجرة
الواقعية الإيطالية والواقع الليبي

الواقعية الإيطالية والواقع الليبي
رسميا.. الأسطورة السويسري روجيه فيدرر يعتزل التنس

رسميا.. الأسطورة السويسري روجيه فيدرر يعتزل التنس
رسميا.. كريم بنزيما يغيب عن قائمة المنتخب الفرنسي

رسميا.. كريم بنزيما يغيب عن قائمة المنتخب الفرنسي
بنغازي تحتضن نهائيات الطائرة تحت 17 عامًا

بنغازي تحتضن نهائيات الطائرة تحت 17 عامًا
واشنطن تعرض 10 ملايين دولار للقبض على قراصنة إنترنت إيرانيين

واشنطن تعرض 10 ملايين دولار للقبض على قراصنة إنترنت إيرانيين
القضاء الفرنسي يدين الخطوط اليمنية في حادث تحطم طائرة في 2009

القضاء الفرنسي يدين الخطوط اليمنية في حادث تحطم طائرة في 2009
مانشستر سيتي يقلب تأخره إلى فوز على بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال

مانشستر سيتي يقلب تأخره إلى فوز على بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال
بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث

بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث
دوري أبطال أوروبا.. ميلان يحقق أول انتصار له في معقل سان سيرو منذ 9 سنوات

دوري أبطال أوروبا.. ميلان يحقق أول انتصار له في معقل سان سيرو منذ 9 سنوات
بوتين لـ«غوتيريس»: الحبوب الأوكرانية يجب أن تذهب «أولا» إلى الدول الفقيرة

بوتين لـ«غوتيريس»: الحبوب الأوكرانية يجب أن تذهب «أولا» إلى الدول الفقيرة
«إسكان الوحدة» تخاطب بلديات المنطقة الشرقية لإحالة مستندات المناطق المتضررة

«إسكان الوحدة» تخاطب بلديات المنطقة الشرقية لإحالة مستندات المناطق المتضررة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج.. والرؤية جيدة
«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج.. والرؤية جيدة
«الكهرباء»: تشغيل محطة تحويل «طمزين الجديدة»
«الكهرباء»: تشغيل محطة تحويل «طمزين الجديدة»
غلق صيدليات وعيادات مخالفة في الغريفة
غلق صيدليات وعيادات مخالفة في الغريفة
تقرير «أوبك» الشهري: ليبيا الثانية بقائمة كبار منتجي النفط أفريقيا
تقرير «أوبك» الشهري: ليبيا الثانية بقائمة كبار منتجي النفط ...
في «يوم الشهيد».. الدبيبة يتعهد بالمضي نحو الاستقرار عبر الانتخابات
في «يوم الشهيد».. الدبيبة يتعهد بالمضي نحو الاستقرار عبر ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس ......
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل المشهد الأمني بعمق
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات......
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا...
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه...
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل كلمة المنقوش
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل ......
المزيد
المقريف يكشف تطورات ملف الكتاب.. ويرد على شكاوي طلاب الثانوية
المقريف يكشف تطورات ملف الكتاب.. ويرد على شكاوي طلاب ......
المنفي يحيي «يوم الشهيد» ويدعو لاستلهام الدروس من عمر المختار
المنفي يحيي «يوم الشهيد» ويدعو لاستلهام الدروس من عمر ......
باحث بالمجلس الأطلسي: إيطاليا لم تترجم نواياها إلى سياسة فعالة في ليبيا
باحث بالمجلس الأطلسي: إيطاليا لم تترجم نواياها إلى سياسة ......
في «يوم الشهيد».. الدبيبة يتعهد بالمضي نحو الاستقرار عبر الانتخابات
في «يوم الشهيد».. الدبيبة يتعهد بالمضي نحو الاستقرار عبر ......
تقرير «أوبك» الشهري: ليبيا الثانية بقائمة كبار منتجي النفط أفريقيا
تقرير «أوبك» الشهري: ليبيا الثانية بقائمة كبار منتجي النفط ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط