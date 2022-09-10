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«الرقابة على الأدوية»: إيقاف نشاط بعض الصيدليات والعيادات في الجفارة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 سبتمبر 2022, 09:38 مساء
«الرقابة على الأدوية»: إيقاف نشاط بعض الصيدليات والعيادات في الجفارة
جولة لمفتشي مركز الرقابة على الأدوية في الصيدليات والعيادت بالجفارة، 10 سبتمبر 2022. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
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رصد مفتشو فرع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع الجفارة، اليوم السبت، عديد المخالفات خلال جولة تفتيشية على عيادات وصيدليات ومختبرات التحاليل ببلدية الزهراء.

وشملت المخالفات «سوء النظافة العامة، وعدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين، وغياب برنامجي مكافحة الآفات والأمن والسلامة، فضلًا عن وجود رطوبة بالحوائط»، حسب بيان صادر عن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.  

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إضافة إلى غياب تراخيص بعض الصيدليات والمختبرات والعيادات، وعدم استعمالها سجلًا لأدوية أو «سيفتي بوكس». وتقرر إيقاف نشاط عمل بعض الصيدليات والعيادات إلى حين التقيد بالتوصيات الرقابية، كما جرى إحالة التقرير الخاص بالجولة التفتيشية إلى الحرس البلدي بالجفارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جولة لمفتشي مركز الرقابة على الأدوية في الصيدليات والعيادت بالجفارة، 10 سبتمبر 2022. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
جولة لمفتشي مركز الرقابة على الأدوية في الصيدليات والعيادت بالجفارة، 10 سبتمبر 2022. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
جولة لمفتشي مركز الرقابة على الأدوية في الصيدليات والعيادت بالجفارة، 10 سبتمبر 2022. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
جولة لمفتشي مركز الرقابة على الأدوية في الصيدليات والعيادت بالجفارة، 10 سبتمبر 2022. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
جولة لمفتشي مركز الرقابة على الأدوية في الصيدليات والعيادت بالجفارة، 10 سبتمبر 2022. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
جولة لمفتشي مركز الرقابة على الأدوية في الصيدليات والعيادت بالجفارة، 10 سبتمبر 2022. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
جولة لمفتشي مركز الرقابة على الأدوية في الصيدليات والعيادت بالجفارة، 10 سبتمبر 2022. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
جولة لمفتشي مركز الرقابة على الأدوية في الصيدليات والعيادت بالجفارة، 10 سبتمبر 2022. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
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