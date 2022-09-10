انتحال علامة تجارية لمصنع تونة مغلق منذ سنوات في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم السبت، انتحال مصنع في صبراتة علامة تجارية تخص مصنع صبراتة لصناعة التونة الذي جرى غلقه قبل سنوات.

وقال المركز في بيان، إن مفتشيه في صبراتة توجهوا إلى الأسواق لسحب كميات التونة وجمع عينات منها وإحالتها إلى مختبرات المركز لإجراء التحاليل المختبرية، حيث تبين أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية والصحية المعتمدة.

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وجرت إحالة القضية إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة حيال هذا «الغش التجاري» من حيث انتحال اسم علامة تجارية وعدم مطابقة المنتج للاشتراطات الصحية المطلوبة.