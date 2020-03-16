غلق صيدليات في أجدابيا لغياب الشروط الصحية

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الإثنين 16 مارس 2020, 12:33 مساء
أحد أفراد الحرس البلدي في أجدابيا خلال التفتيش على إحدى الصيدليات، 15 مارس 2020، (بوابة الوسط)

أعلن جهاز الحرس البلدي في أجدابيا اليوم الإثنين، غلق عدد من الصيدليات العاملة في البلدية لعدم توافر الشروط الصحية.

وقال رئيس وحدة التحقيق بالفرع الرائد علي الصبحي لـ«بوابة الوسط» إن إدارة الخدمات الصحية ضبطت العديد من المخالفات الصحية، إضافة إلى وجود أشخاص غير مؤهلين يزاولون المهنة.

وأضاف الصبحي أنه خلال الجولة الميدانية التفتيشية، جرى مقارنة الأسعار، ووجد أن هناك منتجات رفع أسعارها بشكل مفاجئ مثل «الكمامات والمطهرات»، مشيرا إلى مرور اللجنة المشكلة على الشركات التي توزع الأدوية والمستلزمات الطبية على الصيدليات العاملة في البلدية، ومتابعة طرق نقل الأدوية.

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وأكد مخالفة عدد من الصيدليات لعدم توافر الشروط الصحية المعمول بها، مطالبًا من المواطنين والمقيمين البلاغ عن الصيدليات التي ترفع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل مفاجئ.

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