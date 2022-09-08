مؤسسة النفط تعدِّد إنجازات مجلس إدارة بن قدارة منذ تعيينه في 17 يوليو

القاهرة - بوابة الوسط

عدَّدت المؤسسة الوطنية للنفط مزايا مجلس الإدارة الجديد برئاسة فرحات بن قدارة، قائلة إنه منذ استلم المجلس مهامه في 17 يوليو الماضي تمكن من رفع حالة القوة القاهرة على الموانئ والحقول النفطية، ما ساهم في زيادة الإنتاج وزيادة الدخل القومي.

وأشارت، في بيان اليوم الخميس، إلى زيادة الإنتاج بنسبة 160% تقريبًا، وزيادة الإيرادات بأكثر من 50%، موضحة أن أعلى دخل من الإيرادات تحقق خلال العام الجاري.

وضع خطة لإنتاج 2 مليون برميل

وقالت المؤسسة إن المجلس الجديد عقد اجتماعات فنية ومالية مع جميع شركات المؤسسة، لإطلاق خطة تطوير شاملة منها: استهداف الوصول إلى 2 مليون برميل يوميًا، وسداد ديون شركات المقاولين.

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كما تتضمن الخطة دعوة الشركات المحلية والعالمية لاستئناف العمل بالحقول، والتأكيد على أمن وسلامة العاملين والبنية التحتية في القطاع بتطبيق كافة الإجراءات المنصوص عليها من قبل مجلس الإدارة.

مؤسسة النفط: تنفيذ زيادة الرواتب بنسبة 67%

وفيما يخص زيادة رواتب العاملين، أوضحت إنه جرى تنفيذ قرار 642 لسنة 2013 بشأن زيادة الرواتب بنسبة 67%، وصرف الميزانيات المتعثرة منذ بداية العام للشركات التابعة للمؤسسة.

كما اعتبرت المؤسسة أن التواصل مع المكونات الاجتماعية لمناطق إنتاج النفط وتصديره وزيارة هذه المكونات من ضمن الإنجازات، مشيرة إلى اتخاد الإجراءات اللازمة لتنفيذ مطالبهم العادلة وذلك لضمان استمرار تدفق إنتاج النفط وحماية المنشآت النفطية من العبث والتخريب.