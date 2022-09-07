مؤسسة النفط: بدء تنفيذ زيادة رواتب العاملين بالقطاع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، البدء فعليًا في تنفيذ الزيادة المقررة لرواتب العاملين في القطاع وفقًا للقرار رقم 204 لسنة 2022.

وأكد مجلس إدارة المؤسسة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن «العاملين بالقطاع يستحقون أكثر من ذلك تقديرًا لمجهوداتهم المبذولة في سبيل المحافظة على الإنتاج في ظروف صعبة، وما يكتنف طبيعة عملهم من مخاطر»، مثمنًا في الوقت نفسه جهود لجنة متابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط.

- بحضور بن قدارة.. مؤسسة النفط تبحث صرف مرتبات الموظفين الجدد والزيادات

وبناء على ذلك، أعطى رئيس مجلس الإدارة فرحات بن قدارة، توجيهاته للشركات والإدارات المالية للتواصل مع الإدارة العامة للمالية بالمؤسسة للتنسيق في صرف المستحقات المالية الناتجة عن هذه الزيادة، والبدء في تنفيذ قرار وزير النفط والغاز رقم 43 لسنة 2021 بشأن صرف الزيادة المقررة للعلاوة الحقلية.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، تابعت لجنة الميزانية بالمؤسسة الوطنية للنفط في اجتماعها العاشر ملف تسوية مرتبات العاملين بالقطاع، وصرف مرتبات الموظفين الجدد، وأيضًا الزيادة الصادرة بقرار حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وأعلن مصرف ليبيا المركزي، الإثنين الماضي، صرف ميزانية استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط بقيمة 15.2 مليار دينار، خلال العام الجاري، من بين الترتيبات المالية الطارئة التي خصصتها حكومة الوحدة الوطنية بإجمالي 34.3 مليار دينار في 16 أبريل 2022.