مؤسسة النفط توضح سبب تراجع إنتاج الخام إلى مليون و136 ألف برميل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين، أن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و163 ألف برميل خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك بعد أن سجل السبت الماضي مليونا و224 ألف برميل، والجمعة مليونا و226 ألف برميل.

وأضافت المؤسسة في بيان اليوم، أن إنتاج المكثفات بلغ 48 ألف برميل، مرجعة الانخفاض إلى مشاكل فنية خاصة بالكهرباء بحقلي مسلة والسرير.

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وأوضح البيان أن الفرق الفنية المختصة بشركة الخليج العربي للنفط تعكف على التغلب على تلك المشاكل، مشيرا إلى أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلع مليارا و 95 مليون قدم مكعب خلال الـ 24 ساعة الماضية.