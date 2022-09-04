المؤسسة الوطنية للنفط تقرر نقل مقر شركة «زلاف ليبيا» إلى سبها

القاهرة - بوابة الوسط

قرر مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، نقل مقر شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز إلى مدينة سبها، وفق قراره رقم (83) لسنة 2022 المنشور عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأبلغ مدير مكتب شؤون مجلس إدارة المؤسسة رؤساء ومديري لجان إدارات كافة الشركات والمراكز والمعاهد والجهات التابعة للمؤسسة بالقرار.

وتأسست شركة زلاف في العام 2013، وبدأت أعمالها في العام 2017 بعد تشكيل مجلس إدارتها من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، وهي شركة تابع بالكامل للمؤسسة ومتخصصة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز.

وتهدف المؤسسة الوطنية للنفط من خلال شركة زلاف إلى تطوير الحقول المكتشفة والتي لم يبدأ إنتاجها بعد في أحواض سرت وغدامس ومرزق وتقييمها، بالإضافة إلى زيادة القدرة الإنتاجية للنفط والغاز وخلق تنمية مستدامة في المناطق الإنتاجية والصناعية.