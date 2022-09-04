Atwasat

صنع الله يرد على مؤسسة النفط بشأن إدارة «ليركو»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 سبتمبر 2022, 10:06 مساء
صنع الله يرد على مؤسسة النفط بشأن إدارة «ليركو»
مصطفى صنع الله وفرحات بن قدارة (بوابة الوسط)
alwasat radio

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المقال، مصطفى صنع الله، إن مجلس إدارة المؤسسة، وفقًا لأحكام اتفاقية المساهمين، ليس من صلاحياته أن يُشكِّل مجلس إدارة الشركة الليبية الإماراتية «ليركو»، وإنما له أن يُعيِّن أعضاء عن مؤسسة النفط بمجلس إدارة الشركة، على أن يجري اختيار رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة من بين الأعضاء المعينين من المساهمين.

جاء ذلك في تدوينة نشرها عبر صفحته على «فيسبوك» في معرض رده على بيان سابق لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة، بخصوص تعيينات في مجلس إدارة الشركة الليبية الإماراتية.

- صنع الله ينصح بتأجيل تعيين ممثلي مؤسسة النفط بمجلس إدارة «ليركو» ويستعجل تعيين خبير دولي لتقييم حصة الشريك الإماراتي

بداية الخلاف
وبدأ الجدل بين الطرفين حول «ليركو»، عندما نصح صنع الله، في 29 أغسطس المنقضي، بضرورة تأجيل تعيين ممثلي المؤسسة في مجلس إدارة شركة مصفاة رأس لانوف «ليركو» وهي مشروع مشترك بين المؤسسة وشركة «تراستا» التابعة لمجموعة الغرير الإماراتية، موصيًا كذلك بالانتظار إلى حين تعيين خبير دولي لتقييم حصة الشريك الإماراتي في المشروع.

وفي اليوم التالي، أصدر مجلس إدارة مؤسسة النفط بيانًا، اتهم فيه صنع الله بـ«التضليل»، وقالت إنه ترأس مجلس إدارة الشركة الليبية الإماراتية (ليركو) منذ سنة 2011 إلى أن قام هو بإعادة تشكيل المجلس من جديد، وفقًا للقرار رقم 8 لسنة 2018، ولا نية لمجلس إدارة المؤسسة الحالي في إحداث أي تغيير بمجلس إدارة «ليركو»، وأن المدير القضائي مستمر في عمله.

وقال صنع الله، في رده اليوم الأحد، إن «المجلس غير الشرعي لإدارة المؤسسة الوطنية للنفط تناسى الموضوع الأساسي عن عمد، ولم يقم بالرد عليه، ولم ينف أن هناك اتصالات جرت مع الإماراتيين بشأن الشركة الليبية الإماراتية لتكرير النفط (ليركو)»، متهمًا مجلس الإدارة الحالي بالسيطرة على المؤسسة بـ«قوة السلاح».

صنع الله يحذر من تمكين الشريك الإماراتي
وأضاف أنه نبّه المجلس الحالي بألا «يُمكّن الشريك الإماراتي من إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة الليبية الإماراتية للتكرير (ليركو)، وألا يمنحه وظيفة المدير التنفيذي للشركة، حتى لا يستغل الشريك ذلك للسيطرة على الشركة وإلحاق الضرر بها وبالعاملين فيها وبالمؤسسة الوطنية للنفط والدولة الليبية»، أو «حتى لا يُمكّن الشريك الإماراتي من رفع المزيد من الدعاوى ضد المؤسسة الوطنية للنفط والدولة الليبية وأن لا يُعطل أحكام التحكيم الصادرة لصالح المؤسسة و يضرب بها عرض الحائط».

وقال إن مجلس إدارة مؤسسة النفط خلال رئاسته، «كان دائمًا يُجنب قطاع النفط التجاذبات السياسية»، كما «كان دائمًا يحمي قطاع النفط والثروة النفطية من التدخلات الخارجية»، مستشهدًا بحادثة ناقلة النفط «مورنينق قلوري»، بينما «كان من بني جلدتنا ممن يتعاونون مع الأجنبي في إجراء التعديلات على اتفاقيات المؤسسة الوطنية للنفط في شراكتها مع الغير وبما يلحق بالمؤسسة أضرارًا تقدر بـ600 مليون دولار سنويًا»، على حد قوله.

خلاف سابق
وأوضح أن الشريك الإماراتي «تعاون مع المؤسسة الموازية سنة 2015، لإجهاض مجلس الإدارة المعينين أعضاؤه من المؤسسة الوطنية للنفط (المساهم)، وجرى تشكيل تسجيل مجلس إدارة آخر بدلاً عنه لدى سلطات دبي بعلم ومعرفة وحضور فرحات بن قدارة، وبالتالي حرمان الأعضاء المعينين من المؤسسة الوطنية للنفط (المساهم) من تسجيلهم لدى سلطات دبي، مما منع المؤسسة من المشاركة في إدارة شركة ليركو».

وتابع: «استمر الشريك الإماراتي يُدير الشركة من خلال المدير التنفيذي المرشح من قِبله، ثم ما لبث أعضاء المجلس المشكل بين الشريك والمؤسسة الموازية بعد أن ثبتت لهم حقيقة الصفقة أن قدموا جميعًا اعتذارهم عن الاستمرار في عضوية هذا المجلس»، محذرًا من تكرار الأمر حاليًا، مع رئاسة بن قدارة لإدارة المؤسسة.

مدير قضائي للشركة
واتهم صنع الله الشريك الإماراتي بـ«تعطيل مجلس إدارة الشركة»، مما دفع بالمؤسسة الوطنية للنفط إلى «رفع دعوى بتعيين مدير قضائي للشركة أمام المحاكم الوطنية، والذي يقوم حاليًا برفع المخاطر عن المصفاة وإعادتها إلى حالتها المستقرة»، متمنيًا أن يجري قريبًا «تقدير حصة الشريك من قبل الخبير الذي يُعين لهذا الغرض من قبل هيئة التحكيم الدولية لتقوم المؤسسة بشراء تلك الحصة، وفقًا لحكم هيئة التحكيم الدولية ولأحكام اتفاقية المساهمين لشركة ليركو».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بنزيما يثير جدلا بعد إغلاق حسابه على «إنستغرام» و«تويتر» والجمهور يترقب حل اللغز

بنزيما يثير جدلا بعد إغلاق حسابه على «إنستغرام» و«تويتر» والجمهور يترقب حل اللغز
خبير السدود العالمي كمال أبوالسعود لـ«بوابة الوسط»: ابعدوا عن التفكير المادي.. وأسعار الخيول مبالغ فيها

خبير السدود العالمي كمال أبوالسعود لـ«بوابة الوسط»: ابعدوا عن التفكير المادي.. ...
سالفيني يثير جدلا في إيطاليا لانتقاده العقوبات الأوروبية ضد روسيا

سالفيني يثير جدلا في إيطاليا لانتقاده العقوبات الأوروبية ضد روسيا
«الأهلي طرابلس» يقدم نجومه الجدد قبل التوجه إلى مصر لخوض معسكر استعدادا للبداية الأفريقية (صور)

«الأهلي طرابلس» يقدم نجومه الجدد قبل التوجه إلى مصر لخوض معسكر استعدادا للبداية ...
ارتفاع أسعار الطاقة يجبر المدارس البريطانية على الاستعداد للبرد

ارتفاع أسعار الطاقة يجبر المدارس البريطانية على الاستعداد للبرد
اليونان تعرض تمثالا نادرا عمره 2700 عام

اليونان تعرض تمثالا نادرا عمره 2700 عام
مفوضية الانتخابات ترد على تساؤل مجلس النواب بشأن انقضاء المدة الزمنية لـ«القوة القاهرة »

مفوضية الانتخابات ترد على تساؤل مجلس النواب بشأن انقضاء المدة الزمنية لـ«القوة ...
بدء مناورات «الأسد المتأهب» في الأردن بمشاركة قوات من 27 دولة

بدء مناورات «الأسد المتأهب» في الأردن بمشاركة قوات من 27 دولة
«إيمي» تمنح باراك أوباما جائزتها

«إيمي» تمنح باراك أوباما جائزتها
ترامب يرد على بايدن ويصفه بأنه «عدو الدولة»

ترامب يرد على بايدن ويصفه بأنه «عدو الدولة»
«حماس» تعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق شخصين بتهمة «التخابر مع الاحتلال»

«حماس» تعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق شخصين بتهمة «التخابر مع الاحتلال»
الجيش الأميركي يتدخل لمساعدة عاصمة ميسيسيبي المحرومة من المياه

الجيش الأميركي يتدخل لمساعدة عاصمة ميسيسيبي المحرومة من المياه
أجمل أهداف الدور السداسي للدوري الليبي الممتاز 2021-2022

أجمل أهداف الدور السداسي للدوري الليبي الممتاز 2021-2022
الأمم المتحدة تتبني قرارا لمصلحة ضحايا الاغتصاب الجنسي

الأمم المتحدة تتبني قرارا لمصلحة ضحايا الاغتصاب الجنسي
كاركاتير خيري - مشاريع البنية التحتية في ليبيا

كاركاتير خيري - مشاريع البنية التحتية في ليبيا
«جيمس ويب» يلتقط أول صورة لكوكب خارج مجموعتنا الشمسية

«جيمس ويب» يلتقط أول صورة لكوكب خارج مجموعتنا الشمسية
الثامن منذ ثورة فبراير.. البعثة الأممية تعلن رسميا السنغالي باتيلي رئيسا لها

الثامن منذ ثورة فبراير.. البعثة الأممية تعلن رسميا السنغالي باتيلي رئيسا لها
السباق إلى رئاسة الحكومة البريطانية حُسم.. والنتيجة تعلن الإثنين

السباق إلى رئاسة الحكومة البريطانية حُسم.. والنتيجة تعلن الإثنين
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
افتتاح المؤتمر الدولي الأول للاستثمار العسكري في بنغازي
افتتاح المؤتمر الدولي الأول للاستثمار العسكري في بنغازي
الحرس البلدي يشن حملة على بائعي المشروبات المتجولين في أجدابيا
الحرس البلدي يشن حملة على بائعي المشروبات المتجولين في أجدابيا
حالتا اختناق وإصابة واحدة جراء حريق بمنطقة شرفة الملاحة
حالتا اختناق وإصابة واحدة جراء حريق بمنطقة شرفة الملاحة
إخماد حريق شرفة الملاحة بسوق الجمعة
إخماد حريق شرفة الملاحة بسوق الجمعة
ضبط وافد متهم بسرقة محتويات مزرعة يعمل بها ومنازل مجاورة لها في أجدابيا
ضبط وافد متهم بسرقة محتويات مزرعة يعمل بها ومنازل مجاورة لها في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس ......
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني في بنغازي
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني ......
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل المشهد الأمني بعمق
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات......
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير مفوضية المجتمع المدني (فيديو)
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير ......
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه...
المزيد
صنع الله يرد على مؤسسة النفط بشأن إدارة «ليركو»
صنع الله يرد على مؤسسة النفط بشأن إدارة «ليركو»...
شاهد في «وسط الخبر»: الفصل في التعديلات الدستورية.. معركة كسر عظم بين عقيلة والحافي
شاهد في «وسط الخبر»: الفصل في التعديلات الدستورية.. معركة ......
بن قدارة يشكل فريق عمل لدراسة ضم مستشفى أوباري تحت إشراف مصحة النفط
بن قدارة يشكل فريق عمل لدراسة ضم مستشفى أوباري تحت إشراف ......
ضبط وافد متهم بسرقة محتويات مزرعة يعمل بها ومنازل مجاورة لها في أجدابيا
ضبط وافد متهم بسرقة محتويات مزرعة يعمل بها ومنازل مجاورة لها......
إخماد حريق شرفة الملاحة بسوق الجمعة
إخماد حريق شرفة الملاحة بسوق الجمعة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط