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اتحاد عمال النفط والغاز يهدد بالإضراب العام لتطبيق زيادة الرواتب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 سبتمبر 2022, 11:37 مساء
اتحاد عمال النفط والغاز يهدد بالإضراب العام لتطبيق زيادة الرواتب
أحد ممثلي اتحاد عمال النفط يتلو بيانا عقب اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد بميناء السدر بمنطقة الهلال النفطي، الإثنين 5 سبتمبر 2022 (صورة من الفيديو)
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هدد الاتحاد العام لعمال النفط والغاز، اليوم الإثنين، بتنفيذ الإضراب العام في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، المتمثلة في زيادة الرواتب بنسبة 67%، وتحسين أوضاعهم الوظيفية.

جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد بميناء السدر بمنطقة الهلال النفطي، ونشرته صفحة الاتحاد على «فيسبوك».

اتحاد عمال النفط: استخدام كافة الوسائل المشروعة لانتزاع حقوق العاملين
وأكد الاتحاد العام أن «المطالب المشروعة لعمال النفط والغاز ليست للمساومة»، حيث جرى تخويل الاتحاد العام لعمال النفط والغاز بـ«استخدام كافة الوسائل المشروعة لانتزاع حقوق العاملين، وأن الإضراب العام هو سلاح النقابي لانتزاع حقوق العاملين في حالة تعنت رب العمل عن إعطائها بالطرق التفاوضية».

وعلى وجه الخصوص يطالب الاتحاد بتطبيق القرار 642 لسنة 2013 والقرارين 192 و204 لسنة 2022، بشأن زيادة رواتب العاملين بقطاع النفط بنسبة 67% وتسوية جميع الفروقات والتسويات وتطبيقها على جميع الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، التشغيلية والخدمية، خاصة شركات التموين والجوف وشمال أفريقيا.

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- «الكهرباء»: نقص إمدادات الغاز وراء انخفاض الإنتاج بثلاث محطات
- «المركزي»: صرف 15.2 مليار دينار استثنائية لمؤسسة النفط خلال العام الجاري

التعجيل بتنفيذ الخطط التدريبية
وذكّر الاتحاد بالميزانية الاستثنائية المصروفة لمؤسسة النفط، مشيرين إلى ضرورة معالجة أوضاعهم المالية، وصرف التسويات وساعات العمل الإضافي، والتعجيل بتنفيذ الخطط التدريبية.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أعلن مصرف ليبيا المركزي، صرف ميزانية استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط بقيمة 15.2 مليار دينار، خلال العام الجاري، من بين الترتيبات المالية الطارئة التي خصصتها حكومة الوحدة الوطنية بإجمالي 34.3 مليار دينار في 16 أبريل 2022.

المصروفات الاستثنائية لمؤسسة النفط
وأفاد المركزي، في بيان عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، بأن المصروفات الاستثنائية لمؤسسة النفط، جرى توزيعها بواقع 6.7 مليار دينار إلى حساب البابين الأول والثاني للمؤسسة خلال الفترة المذكورة، و8.5 مليار دينار على الباب الثالث.

وفي 22 أغسطس، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أن رواتب شهر أغسطس للعاملين بقطاع النفط شملت الزيادة الواردة بقرار مجلس الوزراء، بالإضافة إلى معالجة أوضاع 7 آلاف موظف لم يتقاضوا رواتبهم خلال السنوات الماضية.

تراجع إنتاج النفط الخام
وأرجعت المؤسسة الوطنية للنفط، في وقت سابق اليوم، تراجع إنتاج النفط الخام من مليون و224 ألف برميل إلى مليون و163 ألف برميل إلى «مشاكل فنية خاصة بالكهرباء بحقلي مسلة والسرير».

وقالت المؤسسة إن الفرق الفنية المختصة بشركة الخليج العربي للنفط تعكف على التغلب على تلك المشاكل، مشيرة إلى أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلع مليارًا و95 مليون قدم مكعبة خلال الـ24 ساعة الماضية.

حضر اجتماع الاتحاد العام لعمال النفط والغاز، اليوم الإثنين، ممثلين عن الاتحادات والنقابات الفرعية بالشركات التالية:
- نقابة عمال شركة الواحة للنفط.
- نقابة عمال شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.
- اتحاد عمال شركة أكاكوس للعمليات النفطية.
- اتحاد عمال شركة الزويتينة للنفط.
- اتحاد عمال شركة الهروج للعمليات النفطية.
- اتحاد عمال شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز.
- اتحاد عمال الشركة الليبية للأسمدة.
- اتحاد عمال شركة السرير للعمليات النفطية.
- اتحاد عمال الشركة الوطنية لتموين الحقول النفطية.
- اتحاد عمال شركة الجوف للتقنية النفطية.
- اتحاد عمال شركة البريقة لتسويق النفط.
- اتحاد عمال الشركة الليبية الإماراتية لتكرير النفط.
- اتحاد عمال شركة شمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي.

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