الدبيبة يوجه رسالة للمنقوش بشأن الاجتماع العربي

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إنه «تشرف بترؤس ليبيا الدورة الـ158 لمجلس وزراء الخارجية العرب، بعد غياب دام تسع سنوات عن الرئاسة».

وفي تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عبر الدبيبة عن تطلعه إلى أن «تبذل وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، جهودها لحشد الدعم العربي لإنجاح الانتخابات، وتعطي للمرأة العربية الريادة باعتبارها أول سيدة تتولى الرئاسة».

- المنقوش تعلق على مغادرة شكري لاجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة

- شكري يغادر الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب قبيل كلمة المنقوش (فيديو)

وفي وقت سابق، غادر وزير الخارجية المصري سامح شكري والوفد المرافق له الجلسة الافتتاحية مع انتهاء كلمة وزير الخارجية اللبناني الذي ترأس الدورة السابقة لمجلس الوزراء العرب، وتسليمه الكلمة إلى وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، التي تترأس الدورة الحالية للمجلس.

فرانس برس: وزير الخارجية المصري انسحب

ووصفت وكالة «فرانس برس» مغادرة وفد مصر من الجلسة بـ«الانسحاب»، وقالت إنه يأتي «احتجاجًا على ترؤس نجلاء المنقوش للجلسة»، وأكد مراسلها بمقر الجامعة العربية شغور مقعد مصر خلال الجلسة. ولم يصدُر حتى الآن أي بيانات رسمية مصرية بشأن أسباب المغادرة.

من جهتها، علقت المنقوش، على مغادرة سامح شكري الجلسة الافتتاحية للدورة العادية 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي عُقِد اليوم الثلاثاء بالقاهرة.

وقالت المنقوش للصحفيين «إنها تحترم موقف الوزير المصري لكنها لا تتفق معه»، مؤكدة أن حضورها «مدعوم دوليًا كون حكومة الوحدة الوطنية الموقتة هي الحكومة الانتقالية المعترف بها دوليًا في ليبيا بموجب عملية برلين ومؤتمر باريس».