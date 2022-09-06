شكري يغادر الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب قبيل كلمة المنقوش (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

غادر وزير خارجية مصر سامح شكري، والوفد المرافق له الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ158 لمجلس وزراء الخارجية العرب المنعقد، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة.

وتزامنت مغادرة الوفد المصري مع انتهاء كلمة وزير الخارجية اللبناني الذي ترأس الدورة السابقة لمجلس الوزراء العرب، وتسليمه الكلمة إلى وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، التي تترأس الدورة الحالية للمجلس.

ووصفت وكالة «فرانس برس» مغادرة وفد مصر من الجلسة بـ«الانسحاب»، وقالت إنه يأتي «احتجاجًا على ترؤس نجلاء المنقوش للجلسة»، وأكد مراسلها بمقر الجامعة العربية شغور مقعد مصر خلال الجلسة. ولم يصدُر حتى الآن أي بيانات رسمية مصرية بشأن أسباب المغادرة.

وتسلمت ليبيا من لبنان لمدة ستة أشهر رئاسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. وتناقش الدورة الحالية البنود الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال والقرارات للمجلس الوزاري والتي بدأت ببند دعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تضمنته من البنود المدرجة الأخرى من قضايا ومواضيع تتعلق بالتطورات الراهنة في المنطقة العربية والإقليمية والدولية، فضلا عن بحث آليات تطوير مختلف مجالات التعاون بين المنظومة العربية والدول الصديقة والمنظمات الدولية الأخرى.

المنقوش: بالعمل الدؤوب سنتمكن من إجراء الانتخابات

وفي كلمتها خلال الجلسة، أكدت المنقوش أن استقرار ليبيا هو مصلحة إقليمية ودولية، مشددة على أن التزام الحكومة بأمن جيرانها هو التزام مبدئي، وأن خطر الإرهاب وعودته لاستهداف الآمنين والأبرياء والمصالح لم يختف ومكافحته هي مسؤولية تضامنية.

وقالت: «بالعمل الدؤوب والإرادة الوطنیة للیبیین وبدعم أشقائھم العرب الذي یجب أن یتواصل سنتمكن من إجراء انتخابات وطنیة في لیبیا وفق قوانین نزیھة وعادلة وقبلھا تھیئة الظروف الملائمة لإجرائھا في كل مناطق لیبیا، تحقیقًا لإرادة أكثر من 2 ملیون لیبي تسلموا بطاقات المشاركة بالانتخابات في أواخر العام الماضي».

لحظة مغادرة سامح شكري من الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة، 6 سبتمبر 2022. (بث مباشر)

لحظة مغادرة سامح شكري من الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة، 6 سبتمبر 2022. (بث مباشر)

كلمة المنقوش أمام جامعة الدول العربية، 6 سبتمبر 2022. (وزارة الخارجية)