أطلق النار عشوائيا على المواطنين.. القبض على «مجرم خطير» في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، الثلاثاء، القبض على «مجرم خطير» قام بالرماية العشوائية على المواطنين واحتجز ذويه بمنزل في منطقة طابلينو بالقرب من جزيرة النادي الأهلي.

جاء ذلك بعد ورود معلومات إلى قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي تفيد بقيام أحد الأشخاص بالرماية وترويع المواطنين، واحتجاز ذويه بأحد المنازل بمنطقة طابلينو، وفق بيان صادر عن المديرية.

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وتحرك أعضاء التحريات بالمديرية إلى مكان الحادث حيث أطلق المتهم الرصاص عليهم فتعاملوا معه وضبطوه دون وقوع أي خسائر بشرية. وخلال التحقيق، تبين أن المتهم يدعى «م.س.م» مواليد العام 1997 ويلقب بـ«كولمبيا» واعترف بما نُسب إليه فضلا عن قيامه بالاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة بوهديمة.

وأيضا، اتضح أن المتهم مطلوب لدى مركز شرطة الفويهات على ذمة أربعة محاضر تتعلق بالشروع في القتل، والإيذاء، والسرقة بقوة السلاح، والرماية بواسطة سلاح ناري، كما أنه مطلوب لدى مركز شرطة قاريونس على ذمة محضر إيذاء والشروع في القتل، إلى جانب صدور حكم غيابي بحقه بالسجن لمدة أربع سنوات. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته إلى لنيابة العامة.

المتهم بعد ضبطه، 6 سبتمبر 2022. (مديرية أمن بنغازي)