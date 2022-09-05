ضبط مطلوب في جريمة قتل ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي المطلوب في جريمة قتل المواطن عوض الهمالي، التي وقعت في شهر يونيو الماضي بمنطقة السرتي.

وتعود بداية الواقعة إلى نشوب مشاجرة بين المجني عليه والجاني، الذي أطلق النار على الأول وأرداه قتيلا، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

ووردت معلومات حول تردد الجاني على منطقة بالعون، حيث انتقل أعضاء التحريات إلى المكان، ولاحقوه حتى أوقفوه، ثم نقل إلى القسم.

واعتراف المتهم بما نسب إليه، ثم أحيل إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.