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إعدام 124 ألف قرص من الحبوب المهلوسة بمنطقة الشاطئ

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 سبتمبر 2022, 10:42 مساء
إعدام 124 ألف قرص من الحبوب المهلوسة بمنطقة الشاطئ
إعدام الأقراص المهلوسة التي جرى ضبطها بمنطقة الشاطئ. (مصلحة الجمارك)
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أعلنت مصلحة الجمارك، اليوم الإثنين، إعدام كمية كبيرة من حبوب الهلوسة تقدر بـ123 ألفًا و900 قرص، بمعدل 8 آلاف و260 شريطًا، جرى ضبطها من قبل دورية مشتركة بين أعضاء قسم مكافحة التهريب والمخدرات الشاطئ، وآمر الدوريات الصحراوية خلال المدة الماضية.

وأكدت مصلحة الجمارك، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن هذه الكمية جرى إتلافها وإعدامها والتخلص من هذه السموم بعد استيفاء الإجراءات القانونية المتعلقة بالنيابة، وبإشراف مباشر من وكيل النيابة العامة، مشيرة إلى استمرار التعاون بين قسم مكافحة التهريب والمخدرات الشاطئ والأجهزة الأمنية الأخرى.

- القبض على أجنبيين بتهمة ترويج المخدرات والدعارة في القريات
- ضبط تشكيل عصابي يمتهن الاتجار بالمخدرات في بنغازي
- إحباط محاولة تهريب 3.5 طن «حشيش» بالقرب من سواحل طبرق

وتمكنت الأجهزة الأمنية المعنية في مختلف مناطق ليبيا خلال الفترات الأخيرة من إجراء عديد الضبطيات لشحنات المخدرات والحبوب المخدرة والمهلوسة بمختلف أنواعها، التي جرى اتئلافها والتخلص منها بإشراف النيابة العامة والجهات العدلية.

إعدام الأقراص المهلوسة التي جرى ضبطها بمنطقة الشاطئ. (مصلحة الجمارك)
إعدام الأقراص المهلوسة التي جرى ضبطها بمنطقة الشاطئ. (مصلحة الجمارك)
إعدام الأقراص المهلوسة التي جرى ضبطها بمنطقة الشاطئ. (مصلحة الجمارك)
إعدام الأقراص المهلوسة التي جرى ضبطها بمنطقة الشاطئ. (مصلحة الجمارك)
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