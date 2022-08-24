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إحباط محاولة تهريب 3.5 طن «حشيش» بالقرب من سواحل طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الأربعاء 24 أغسطس 2022, 03:38 مساء
إحباط محاولة تهريب 3.5 طن «حشيش» بالقرب من سواحل طبرق
إحباط محاولة تهريب 3.5 طن «حشيش» بالقرب من سواحل طبرق، 24 أغسطس 2022. (الإنترنت)
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ضبطت الضفادع البشرية التابعة لقاعدة طبرق البحرية، صباح الأربعاء، مركبا على متنه أكثر من ثلاثة طن من مخدر «الحشيش» بالقرب من سواحل طبرق.

وقال مصدر عسكري من قاعدة طبرق البحرية في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن آمر القاعدة، اللواء ناجي بوعلوية، أصدر أمرا لمركب المرقب التابع للضفادع البشرية، بالتحرك وضبط المركب ومن فيه.

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واشتملت كمية المخدرات المضبوطة على 130 حقيبة من مخدر «الحشيش» وهو ما يعادل ثلاثة أطنان ونصف الطن، وجرى إعدامها داخل القاعدة بحضور الجهات المختصة، حسب المصدر نفسه.

إحباط محاولة تهريب 3.5 طن «حشيش» بالقرب من سواحل طبرق، 24 أغسطس 2022. (الإنترنت)
إحباط محاولة تهريب 3.5 طن «حشيش» بالقرب من سواحل طبرق، 24 أغسطس 2022. (الإنترنت)
إحباط محاولة تهريب 3.5 طن «حشيش» بالقرب من سواحل طبرق، 24 أغسطس 2022. (الإنترنت)
إحباط محاولة تهريب 3.5 طن «حشيش» بالقرب من سواحل طبرق، 24 أغسطس 2022. (الإنترنت)
إحباط محاولة تهريب 3.5 طن «حشيش» بالقرب من سواحل طبرق، 24 أغسطس 2022. (الإنترنت)
إحباط محاولة تهريب 3.5 طن «حشيش» بالقرب من سواحل طبرق، 24 أغسطس 2022. (الإنترنت)
إحباط محاولة تهريب 3.5 طن «حشيش» بالقرب من سواحل طبرق، 24 أغسطس 2022. (الإنترنت)
إحباط محاولة تهريب 3.5 طن «حشيش» بالقرب من سواحل طبرق، 24 أغسطس 2022. (الإنترنت)
إحباط محاولة تهريب 3.5 طن «حشيش» بالقرب من سواحل طبرق، 24 أغسطس 2022. (الإنترنت)
إحباط محاولة تهريب 3.5 طن «حشيش» بالقرب من سواحل طبرق، 24 أغسطس 2022. (الإنترنت)
إحباط محاولة تهريب 3.5 طن «حشيش» بالقرب من سواحل طبرق، 24 أغسطس 2022. (الإنترنت)
إحباط محاولة تهريب 3.5 طن «حشيش» بالقرب من سواحل طبرق، 24 أغسطس 2022. (الإنترنت)
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