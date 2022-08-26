Atwasat

ضبط تشكيل عصابي يمتهن الاتجار بالمخدرات في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 أغسطس 2022, 11:33 صباحا
ضبط تشكيل عصابي يمتهن الاتجار بالمخدرات في بنغازي
أقراص مخدرة مضبوطة مع التشكيل، 25 أغسطس 2022. (وزارة الداخلية)
alwasat radio

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ضبط تشكيل عصابي يمتهن الاتجار بالمخدرات في مدينة بنغازي.

ووردت معلومات مصدرية لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع بنغازي مفادها وجود تشكيل عصابي يتكون من ثلاثة أشخاص يقوم بالاتجار في المواد المخدرة نوع «حشيش» وأقراص مخدرة داخل المدينة، وفق بيان صادر عن الوزارة.

- إحباط محاولة تهريب 3.5 طن «حشيش» بالقرب من سواحل طبرق

وبعد جمع المعلومات، جرى إعداد كمين محكم وضبط أفراد التشكيل وبحوزتهم 4200 قرص مخدر نوع «ترامادول» وقطعة كبيرة الحجم من مخدر «الحشيش»، ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم الى النيابة العامة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قيمتها مليار دولار.. مزاد على المجموعة الفنية لمؤسس «مايكروسوفت»

قيمتها مليار دولار.. مزاد على المجموعة الفنية لمؤسس «مايكروسوفت»
«جيمس ويب» يرصد ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي لكوكب خارجي

«جيمس ويب» يرصد ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي لكوكب خارجي
استهلاك الشباب الأميركيين للماريجوانا يسجل مستويات قياسية

استهلاك الشباب الأميركيين للماريجوانا يسجل مستويات قياسية
رفع أسعار الطاقة في بريطانيا بنسبة 80%

رفع أسعار الطاقة في بريطانيا بنسبة 80%
فرنسا تملأ 90% من مخزونها من الغاز

فرنسا تملأ 90% من مخزونها من الغاز
ماكرون يعلن إنشاء لجنة مشتركة مع الجزائر لدراسة تاريخ الاستعمار

ماكرون يعلن إنشاء لجنة مشتركة مع الجزائر لدراسة تاريخ الاستعمار
شاهد في «وسط الخبر»: بوهادي منطقة أشباح.. والدبيبة يظهر تصميما على التحدي

شاهد في «وسط الخبر»: بوهادي منطقة أشباح.. والدبيبة يظهر تصميما على التحدي
في العدد 353: تصعيد كلامي وتحريك عسكري.. وركود اقتصادي

في العدد 353: تصعيد كلامي وتحريك عسكري.. وركود اقتصادي
تجدد القتال في إثيوبيا.. لماذا انهارت الهدنة؟

تجدد القتال في إثيوبيا.. لماذا انهارت الهدنة؟
قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال مدريد.. وبرشلونة يواجه بايرن وإنتر ميلان

قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال مدريد.. وبرشلونة يواجه ...
كاسيميرو: لا أطيق الانتظار لحصد الألقاب مع يونايتد.. ويشرفني اللعب بجوار رونالدو

كاسيميرو: لا أطيق الانتظار لحصد الألقاب مع يونايتد.. ويشرفني اللعب بجوار رونالدو
كاركاتير حليم - المنفي يوجه بمساعدات إلى السودان المتضرر من الفيضانات

كاركاتير حليم - المنفي يوجه بمساعدات إلى السودان المتضرر من الفيضانات
تعرف إلى ملاذ السعوديين في الصيف

تعرف إلى ملاذ السعوديين في الصيف
شاب يدخل «غينيس» كأصغر طيار يجري رحلة انفرادية حول العالم

شاب يدخل «غينيس» كأصغر طيار يجري رحلة انفرادية حول العالم
سيارة عائلية جديدة من «تويوتا» (فيديو)

سيارة عائلية جديدة من «تويوتا» (فيديو)
الجفاف يتيح اكتشاف آثار ديناصورات في قاع نهر أميركي

الجفاف يتيح اكتشاف آثار ديناصورات في قاع نهر أميركي
ليبيا.. بين وبين

ليبيا.. بين وبين
حين رقصت رئيسة الحكومة الفنلندية

حين رقصت رئيسة الحكومة الفنلندية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الأرصاد»: طقس معتدل.. وأمطار محتملة على الساحل الشرقي
«الأرصاد»: طقس معتدل.. وأمطار محتملة على الساحل الشرقي
«الكهرباء»: تركيب 6000 متر أسلاك على خط بمنطقة الهيرة
«الكهرباء»: تركيب 6000 متر أسلاك على خط بمنطقة الهيرة
الركود الاقتصادي مثار جدل بين الدبيبة وباشاغا
الركود الاقتصادي مثار جدل بين الدبيبة وباشاغا
ضبط تشكيل عصابي يمتهن الاتجار بالمخدرات في بنغازي
ضبط تشكيل عصابي يمتهن الاتجار بالمخدرات في بنغازي
«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج.. والرؤية جيدة
«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج.. والرؤية جيدة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هزة أرضية في بنغازي
هزة أرضية في بنغازي...
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني في بنغازي
بالأسماء.. 51759 متقدما للاستفادة من برنامج الإقراض السكني ......
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا بسلك كهربائي
بعد إشاعة انتحاره.. شاب مصري وفتاة ليبية يقتلان مواطنا خنقا ......
«المالية» تعلن موعد تنفيذ زيادات مرتبات العاملين بـ«الصحة»
«المالية» تعلن موعد تنفيذ زيادات مرتبات العاملين بـ«الصحة»...
مكتب الأوقاف يدعو سكان بنغازي إلى عدم التعامل مع السفينة «لوغوس هوب»
مكتب الأوقاف يدعو سكان بنغازي إلى عدم التعامل مع السفينة ......
المزيد
البعثة الأممية تدعو إلى إطلاق المحتجزين بـ«شكل تعسفي» في بوهادي
البعثة الأممية تدعو إلى إطلاق المحتجزين بـ«شكل تعسفي» في ......
الأمم المتحدة تحض على «خفض التصعيد» في ليبيا
الأمم المتحدة تحض على «خفض التصعيد» في ليبيا...
«التعليم» تحذر من تكرار أزمة الكتاب: نفذنا المطلوب.. وننتظر استكمال الإجراءات المالية
«التعليم» تحذر من تكرار أزمة الكتاب: نفذنا المطلوب.. وننتظر ......
«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج.. والرؤية جيدة
«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج.. والرؤية جيدة...
ضبط تشكيل عصابي يمتهن الاتجار بالمخدرات في بنغازي
ضبط تشكيل عصابي يمتهن الاتجار بالمخدرات في بنغازي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط