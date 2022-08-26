ضبط تشكيل عصابي يمتهن الاتجار بالمخدرات في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ضبط تشكيل عصابي يمتهن الاتجار بالمخدرات في مدينة بنغازي.

ووردت معلومات مصدرية لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع بنغازي مفادها وجود تشكيل عصابي يتكون من ثلاثة أشخاص يقوم بالاتجار في المواد المخدرة نوع «حشيش» وأقراص مخدرة داخل المدينة، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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وبعد جمع المعلومات، جرى إعداد كمين محكم وضبط أفراد التشكيل وبحوزتهم 4200 قرص مخدر نوع «ترامادول» وقطعة كبيرة الحجم من مخدر «الحشيش»، ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم الى النيابة العامة.