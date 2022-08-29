مجلس وزراء «حكومة باشاغا» يجتمع في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

عقد مجلس وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الإثنين، اجتماع بمقد ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، بحضور نائبيه عن المنطقة الشرقية علي القطراني، والمنطقة الجنوبية سالم معتوق الزادمة وعدد من الوزراء.

وشارك باشاغا في الاجتماع عبر تقنية «الفيديو»، بحسب الصور التي نشرها المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحته على «فيسبوك».

باشاغا يترحم على ضحايا اشتباكات طرابلس

وقال المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب، إن باشاغا استهل الاجتماع «بالترحم على أرواح الأبرياء الذين سقطوا في الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس الأيام الماضية؛ نتيجة الاشتباكات التي دارت مع الميليشيات التي تدعمها الحكومة منتهية الولاية» في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

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وفي بيان، أصدره مساء أمس الأحد، حمل باشاغا مسؤولية «الفوضى الأمنية» في طرابلس إلى «مجموعات إجرامية تأتمر بأمر الدبيبة»، كما حمله «ومستشاريه الخواص من أفراد عائلته الحاكمة ومن معه من عصابات مسلحة» المسؤولية «عن الدماء التي سفكت، والأموال التي نهبت» وكذلك «عما سيحدث جراء هوسهم بالمال والسلطة وتشبثهم بها وعدم قبولهم بإرادة الليبيين ومبدأ التداول السلمي على السلطة»، لافتًا إلى أنه يخضع «دومًا للقانون وإرادة الليبيين في سبيل ليبيا وضمان وحدتها وسلامة شعبها».

وأضاف المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب أن باشاغا أثنى في كلمته على النواب والوزراء الحاضرين للاجتماع «لحرصهم على مواصلة عملهم رغم كل الصعوبات في سبيل تنفيذ خطط الحكومة من أجل تذليل كافة الصعاب وحلحلة المختنقات وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين في كافة المدن والمناطق الليبية».

باشاغا يأذن بصرف التفويضات المالية المخصصة لتلبية احتياجات البلديات

وأعطى باشاغا، «الإذن بصرف التفويضات المالية المخصصة لتلبية احتياجات البلديات وحل المختنقات التي تعانيها ومعالجة المشاكل التي تواجهها وتقديم الخدمات اللازمة والضرورية لرفع معاناة المواطن وإيصال الخدمات للمواطنين بكل سهولة»، مشيرًا إلى أن «الميزانية الممنوحة ستوفر احتياجات الوزارات ولجان الأزمة المشكلة لتقديم الخدمات اللازمة للبلديات في كافة ربوع ليبيا» وفق المكتب الإعلامي للحكومة.

وخصص باشاغا في 17 أغسطس الجاري، 425 مليون دينار لمعالجة المختنقات المستعجلة ببلديات الغرب والشرق والجنوب الليبي، وفق ثلاثة قرارات منفصلة. كما شكل لجان أزمة لمتابعة أوضاعها واحتياجاتها والعمل على حلحلة المختنقات التي تواجهها في أداء أعمالها.

القطراني والزادمة: الحكومة مستمرة في ممارسة عملها بمعنويات عالية

كما أكد نائبا رئيس الحكومة علي فرج القطراني وسالم الزادمة، في كلمتيهما خلال الاجتماع، «أن الحكومة مستمرة في ممارسة عملها بمعنويات عالية ولن تثنيهم محاولات الحكومة منتهية الولاية عن مواصلة العمل»، وأكدا كذلك «أن مجلس الوزراء مستمر في عقد جلساته». فيما أكد الوزراء «أنهم على أتم الاستعداد لبذل الجهود من أجل خدمة المواطن، وأنهم عاقدو العزم على ضرورة إتمامهم كافة المهام الموكلة إليهم، كل حسب اختصاصه» وفق المكتب الإعلامي للحكومة.

اجتماع مجلس وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب في بنغازي، الإثنين، 29 أغسطس 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)

اجتماع مجلس وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب في بنغازي، الإثنين، 29 أغسطس 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)