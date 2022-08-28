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فرنسا تدين اشتباكات طرابلس وتحث على احترام اتفاق وقف إطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 أغسطس 2022, 04:54 مساء
فرنسا تدين اشتباكات طرابلس وتحث على احترام اتفاق وقف إطلاق النار
عنصران مسلحان يسيران بجوار سيارة محترقة جراء الاشتباكات في طرابلس. (أ ف ب)
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دانت فرنسا، اليوم الأحد، «الاشتباكات التي وقعت في الأيام الأخيرة في طرابلس، التي تسببت في سقوط عديد القتلى والدمار، لا سيما البنى التحتية للمستشفيات»، كما حثت «إلى جانب الأمم المتحدة جميع الأطراف على الاحترام الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020».

وذكَّرت فرنسا، في بيان نشرته سفارتها لدى ليبيا عبر حسابها على «تويتر»، جميع الأطراف: «بالتزاماتها فيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين»، مشجعة «جميع الأطراف الليبية على التصرف بشكل بناء والانخراط في حوار لتخفيف التواترات والحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها».

فرنسا ملتزمة بتعزيز حل سياسي قابل للتطبيق في ليبيا
وأكدت فرنسا، في ختام البيان، أنها ستظل ملتزمة «تمامًا بتعزيز حل سياسي قابل للتطبيق للنزاع الليبي، الأمر الذي يتطلب إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة وذات مصداقية»، وفق نص البيان.

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وقبل البيان الفرنسي، أعربت كل من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا ومصر وتركيا والإمارات وقطر والجزائر وتونس وإيران عن قلقها البالغ وإدانتها للاشتباكات التي جرت في طرابلس، ودعت جميعها إلى وقف العنف والعودة إلى طاولة الحوار لحل الخلافات السياسية بين الأطراف الليبية.

32 قتيلا و159 جريحا حصيلة اشتباكات طرابلس الأخيرة
وأسفر تجدد الاشتباكات المسلحة الدامية وسط العاصمة الليبية طرابلس، يومي الجمعة والسبت، عن مقتل 32 شخصًا وإصابة 159، بعدما احتدم الصراع بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وأخرى تابعة لرئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا.

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