فرنسا تدين اشتباكات طرابلس وتحث على احترام اتفاق وقف إطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط

دانت فرنسا، اليوم الأحد، «الاشتباكات التي وقعت في الأيام الأخيرة في طرابلس، التي تسببت في سقوط عديد القتلى والدمار، لا سيما البنى التحتية للمستشفيات»، كما حثت «إلى جانب الأمم المتحدة جميع الأطراف على الاحترام الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020».

وذكَّرت فرنسا، في بيان نشرته سفارتها لدى ليبيا عبر حسابها على «تويتر»، جميع الأطراف: «بالتزاماتها فيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين»، مشجعة «جميع الأطراف الليبية على التصرف بشكل بناء والانخراط في حوار لتخفيف التواترات والحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها».

فرنسا ملتزمة بتعزيز حل سياسي قابل للتطبيق في ليبيا

وأكدت فرنسا، في ختام البيان، أنها ستظل ملتزمة «تمامًا بتعزيز حل سياسي قابل للتطبيق للنزاع الليبي، الأمر الذي يتطلب إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة وذات مصداقية»، وفق نص البيان.

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وقبل البيان الفرنسي، أعربت كل من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا ومصر وتركيا والإمارات وقطر والجزائر وتونس وإيران عن قلقها البالغ وإدانتها للاشتباكات التي جرت في طرابلس، ودعت جميعها إلى وقف العنف والعودة إلى طاولة الحوار لحل الخلافات السياسية بين الأطراف الليبية.