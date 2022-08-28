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إيران تحث على وقف «النزاعات» بطرابلس على الفور

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 أغسطس 2022, 04:10 مساء
إيران تحث على وقف «النزاعات» بطرابلس على الفور
آثار جراء الاشتباكات في أحد شوارع العاصمة طرابلس، 27 أغسطس 2022. (أ ف ب)
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طالبت وزارة الخارجية الإيرانية بضرورة وقف الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس «على الفور»، داعية إلى حل الخلافات بين الأطراف المتصارعة، على أساس الحفاظ على مصالح وأمن الشعب الليبي من خلال الحوار.

وأعربت طهران عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات الأخيرة في العاصمة الليبية طرابلس، وشددت على ضرورة وقف هذه النزاعات على الفور وفق الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان نقلته وكالة «مهر» للأنباء المحلية، اليوم الأحد.

وفي نداء إلى الفاعلين، حثت جميع الأطراف المعنية على «ضبط النفس ومنع تصعيد التوتر، وتطالبهم بإعطاء الأولوية لمصالح الشعب الليبي». كما أكد كنعاني أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم عملية الحوارات السياسية والحلول السلمية التي تحافظ على الوحدة الوطنية والاستقرار وسلامة أراضي ليبيا، وتوفر المطالب المشروعة لشعب هذا البلد من أجل التنمية والازدهار لليبيا».

مقتل 32 شخصا وإصابة 159 آخرين في اشتباكات طرابلس
وأسفر تجدد الاشتباكات المسلحة الدامية وسط العاصمة الليبية طرابلس يومي الجمعة والسبت إلى مقتل 32 شخصًا وإصابة 159، بعدما احتدم الصراع بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وأخرى تابعة لرئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا.

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وخاطب الدبيبة خصمه المتمسك باقتحام طرابلس مساء السبت، أنه «لن يقبل في ليبيا سوى بالذهاب إلى الانتخابات المبكرة». من جهتها أعلنت وزارة الداخلية في حكومة باشاغا أن ما يحدث في العاصمة الليبية يعد «نتيجة طبيعية لغياب الدولة ومؤسساتها الأمنية بسبب تشبث الدبيبة بالسلطة».

ردود فعل دولية بشأن اشتباكات طرابلس
ولقيت اشتباكات طرابلس ردود فعل دولية من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا ومصر وتركيا والإمارات وقطر والجزائر وتونس، التي دعت جميعها إلى وقف العنف والعودة إلى طاولة الحوار لحل الخلافات السياسية بين الأطراف الليبية.

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