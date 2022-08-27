مصر تدعو إلى «وقف التصعيد» في ليبيا.. وتؤكد ضرورة حماية المدنيين

القاهرة - بوابة الوسط

دعت مصر جميع الأطراف والقوى الوطنية والمكونات الاجتماعية الليبية إلى «وقف التصعيد وتغليب لغة الحوار وتجنب العنف وضبط النفس حقنًا للدماء»، مؤكدة ضرورة حماية المدنيين وتحقيق التهدئة بما يحفظ للشعب الليبي أمنه واستقراره ومقدراته ويعلي المصلحة العليا للبلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، تعليقًا على الاشتباكات الدائرة في العاصمة طرابلس منذ الأمس، والتي أسفرت عن وقوع 23 قتيلًا و140 جريحًا في أحدث حصيلة للضحايا صادرة عن وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

ولفت الناطق إلى حرص مصر على «توصل الأشقاء الليبيين إلى حل ليبي-ليبي توافقي على نحو يلبي تطلعاتهم ورؤيتهم للانطلاق نحو المستقبل، ويحقق الاستقرار المنشود في ليبيا».

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الدبيبة: العاصمة تعرضت لعدوان مخطط من الخارج والداخل

ومنذ مساء الجمعة، تدور اشتباكات في طرابلس بين قوة من الأمن العام بقيادة عماد الطرابلسي مع «اللواء 777 قتال» بقيادة هيثم التاجوري، قرب شارع الزاوية وباب بن غشير.

وأكد سكان من طرابلس في حديث إلى «بوابة الوسط» حدوث تبادل كثيف لإطلاق النار بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وسقوط قذائف على عدد من الأحياء، أدت إلى اشتعال النيران بمحال تجارية وسيارات ومنازل لمواطنين.

وخلال تفقده قوات عسكرية في طرابلس، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء السبت، إن العاصمة طرابلس تعرضت لما وصفه بـ«عدوان مخطط من الداخل والخارج». وأضاف الدبيبة أن زمن الانقلابات ولى ومن يريد أن يحكم البلاد بـ«البارود والنار» نقول له «أنت تحلم»، مؤكدًا أن الطريق الوحيد لحل الأزمة في ليبيا هو «طريق الانتخابات»، حسب فيديو بثه على صفحته على موقع «فيسبوك».

بدوره، حذر الناطق باسم الحكومة المكلفة من مجلس النواب، عثمان عبدالجليل، من انزلاق البلاد مجددًا إلى الحرب، داعيًا في مداخلة مع قناة «الحدث» المجتمع الدولي إلى الضغط على حكومة الوحدة الوطنية الموقتة من أجل الاستماع إلى صوت العقل وتسليم السلطة في أسرع وقت، معتبرًا أن التجاذبات السياسية وصلت إلى «ذروتها» بما يحدث في العاصمة طرابلس منذ أمس الجمعة.