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ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس: 23 وفاة و140 إصابة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 أغسطس 2022, 10:41 مساء
ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس: 23 وفاة و140 إصابة
آثار دمار بادية على مبانٍ سكنية جراء الاشتباكات الدائرة في طرابلس، 27 أغسطس 2022. (الإنترنت)
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ارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس إلى 163 شخصًا ما بين قتيل وجريح، على ما أعلنت، السبت، وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في حصيلة جديدة.

وحسب الحصيلة الجديدة، فقد تسببت الاشتباكات في وقوع 23 قتيلًا و140 جريحًا، فيما تلقت 83 حالة الرعاية الطبية اللازمة وخرجت من المستشفى.

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وتحدثت حصيلة سابقة للوزارة عن وقوع 12 حالة وفاة، فيما أُصيب 87 بجروح مختلفة، وخرجت 29 حالة من المستشفيات بعد تلقيها الرعاية الطبية اللازمة.

ومنذ مساء الجمعة، تدور اشتباكات في طرابلس بين قوة من الأمن العام بقيادة عماد الطرابلسي مع «اللواء 777 قتال» بقيادة هيثم التاجوري، قرب شارع الزاوية وباب بن غشير.

وأكد سكان من طرابلس في حديث إلى «بوابة الوسط» حدوث تبادل كثيف لإطلاق النار بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وسقوط قذائف على عدد من الأحياء، أدت إلى اشتعال النيران بمحال تجارية وسيارات ومنازل لمواطنين.

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