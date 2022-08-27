تركيا تعلق على الاشتباكات: إجراء الانتخابات مهم لاستقرار ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الخارجية التركية إن الحفاظ على الهدوء على الأرض أمر بالغ الأهمية لأمن ليبيا واستقرارها ومستقبلها، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس «ووقف النزاع» على الفور.

وبينما نبهت إلى متابعتها بـ«قلق بالغ» الاشتباكات في طرابلس، رأت الوزارة التركية في بيان، أن من الضروري لاستقرار ليبيا وازدهارها وأمنها إجراء انتخابات نزيهة وحرة على مستوى البلاد في أقرب وقت، وحضت على ضرورة الانتهاء بسرعة من الإطار القانوني للانتخابات بتيسير من الأمم المتحدة.

وشددت الوزارة على أن «تصاعد العنف» يهدد إصرار الشعب الليبي على تحقيق السلام والاستقرار الدائمين، كما يعرض العملية السياسية، لا سيما إجراء الانتخابات للخطر، وحضت جميع الأطراف على حل خلافاتهم «بشكل سلمي». وأكد البيان مواصلة تركيا الوقوف إلى «جانب الأشقاء الليبيين وتقديم كل أنواع الدعم لإرساء سلام واستقرار دائمين».