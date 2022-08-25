جمعة: 900 دينار الحد الأدني لمرتبات المتقاعدين ومخطط سكني جديد في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عادل جمعة، أن مرتبات المتقاعدين لن تقل عن 900 دينار بداية من سبتمبر المقبل، مشيرا إلى الموافقة على اعتماد الموقع العام للمخطط المقترح لتوسعة منطقة جمال عبدالناصر بمدينة طبرق لإقامة مخطط حضري سكني بمساحة 120 هكتارا يستوعب 8 آلاف و580 شخصا.

وأوضح جمعة، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن هذا الاعتماد جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء الثاني عشر للعام الجاري، مشيرا كذلك إلى الموافقة على منح الإذن بترقية العيادة المجمعية براك الشاطئ إلى مستشفى الأمراض النفسية بشخصية اعتبارية وذات ذمة مالية مستقلة.

صيانة منشآت شبابية في عدد من البلديات

كما جرى اعتماد مستشفى درنة للإسعاف والطوارئ، والموافقة على الإذن لوزارة الزراعة لإعلان عطاء عام لتوريد بعض الأمصال والأدوية المتعلقة بالنشاط الزراعي وتربية الحيوانات، فضلا عن صيانة منشآت في بلديات المرج ومصراتة وقمينس والزاوية لتصبح مواقع شبابية وتابعة لوزارة الشباب.

- حكومة الدبيبة: صرف مرتبات 3 أشهر لأصحاب المعاشات والمتقاعدين في سبتمبر

- القطراني: جهاز تنمية وتطوير المدن بالمنطقة الشرقية هو المكلف التعاقد على تنفيذ المشروعات

- عادل جمعة: صرف الرواتب بالزيادات الجديدة خلال سبتمبر

مرتبات المتقاعدين لن تقل عن 900 دينار

وأكد جمعة كذلك صرف شهور يونيو ويوليو وأغسطس لصالح أصحاب المعاشات الأساسية، «فيما سيكون الحد الأدنى لمرتبات المتقاعدين 900 دينار بداية من سبتمبر المقبل».

ونبه بأن منحة الطلبة الجامعية ستكون جاهزة للصرف قبل بداية العام الجامعي المقبل، مشيرا إلى عمل وزارة الشؤون الاجتماعية على معالجة بعض الأخطاء المتعلقة بمنحة الزوجة وسيتم صرفها قريبا.