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عادل جمعة: صرف الرواتب بالزيادات الجديدة خلال سبتمبر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 أغسطس 2022, 06:56 مساء
عادل جمعة: صرف الرواتب بالزيادات الجديدة خلال سبتمبر
عادل جمعة خلال مؤتمر صحفي، 25 أغسطس 2022. ( صورة من البث المباشر للمؤتمر)
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قال وزير الدولة لشؤون مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عادل جمعة، إن تعديل المرتبات أصبح أمرا واقعا، مضيفا: «هي لم تنجز بعد بنسبة 100%، ولكنها ستكون مع مرتبات شهر سبتمبر»، مشيرا إلى أن المجلس اعتمد قرار التعديل بناءً على القانون رقم 12 للعام 2010، وذلك بعد أن تأخر مجلس النواب في اعتماد القرار.

وأعلن جمعة، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن القانون رقم 1 الخاص بأسر الشهداء سيكون واقعا في سبتمبر المقبل، مضيفا أن بموجبه سيجري منح مرتبات لأسر الشهداء توافق أعلى رتبة عسكرية.

مكافأة شهرية لمحفظي القرآن
كما أشار إلى منح مكافأة شهرية لمحفظي القرآن الكريم بقيمة ألف دينار، متابعا أن جدول تنفيذ المرتبات الموحد شكلت له الحكومات المتعاقبة عديد اللجان والإجراءات «وفشلت جميعها في تحقيق العدالة الاجتماعية، لكن الآن أصبحت تلك العدالة أمرا واقعا».

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وفيما يخص القروض السكنية، قال: «هذا واقع ولن يكون وهما ولا أعلم لماذا يشكك بعض المواطنين بخصوص ذلك، فجميع المسجلين سيستفيدون».

سبب تأخر صرف مكافآت موظفي العزل
أما عن مكافآت العاملين في مراكز العزل خلال جائحة كورونا، فأوضح أن المشكلة تتمثل في وجود أسماء لم تعمل في هذه المركز ضمن كشوف من يفترض حصولهم على المكافآت، وهو أمر يجري بحثه بالتنسيق بين وزارة الصحة وديوان المحاسبة.

ونوه بأن المبلغ المخصص للعاملين في هذه المراكز جرى اعتماده في مارس الماضي بقيمة 200 مليون دينار، وقد دخل هذا المبلغ حساب وزارة الصحة.

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